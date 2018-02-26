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Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:30 | Son Güncelleme

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Alt-Üst Soy Bilgileri uygulamasıyla seçimlerde hile yapılacağını iddia etti. Pekşen, "Geçmişte ölülere oy kullandıranlar şimdi de Alt-Üst Soy Bilgileri ile nüfus kayıtlarında hile yaparak ölülere tekrar oy kullandırmanın önünü açıyorlar" dedi.

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Alt-Üst Soy Bilgileri ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

Pekşen, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Alt-Üst Soy Bilgileri kayıtlarına göre en uzun yaşayan insanlar Türkiye'de. Dünya rekoru ne kelime. Nüfus idaresine göre bizden habersiz iki yüz sene yaşayan büyüklerimiz var. Gülüp geçiyoruz ancak gerçek şu ki; seçim hileleri bu kayıtlar üzerinden yapıldı, bu kayıtlar üzerinden ölülere oy kullandırıldı" dedi.

Pekşen, "Nüfus kayıtlarını açıkladılar. Gördük ki neredeyse herkesin ailesinde gerçekte yüz yıl önce vefat etmiş bir veya birkaç kişi nüfus kayıtlarında yaşıyor. ‘Mezardan ölüleri kaldırıp oy kullandırmak lazım' demişti Muhterem Hoca Efendileri, evet o gün oy veren ölüler bu kayıtlara göre bir dahaki seçimlerde de oy kullanacak" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIN CAN VE MAL VARLIĞI TEHLİKEYE GİRDİ'

Kişisel Verilerin Korunması Yasası gereğince her vatandaşın elektronik ortamda saklanması gereken bilgilerinin deşifre edildiğini söyleyen Pekşen, "Bu verilerin açıklanmasıyla vatandaşların mal ve can güvenliği tehlikeye girmiştir. Deşifre edilen bu bilgiler sosyal ve kültürel hayatı etkileyecek, yurttaşlık barışını bozabilecek nitelikteki bilgilerdir. Ayrıca vatandaşların kişisel verilerinin bu şekilde ortaya dökülmesiyle, bu bilgiler üzerine inşa edilen bankacılık sistemi ve vatandaşların bankacılık işlemleri büyük bir risk altına girmiştir. Bu bilgiler kullanılarak yapılacak dolandırıcılıklarda sorumlu vatandaş olmayacaktır. Bu bilgileri kim ortalığa saçtıysa bu tür işlemlerden doğan zararları da onlar karşılamalıdır" diye konuştu.

Pekşen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Alt-Üst Soy Bilgileri ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

'YAŞAMAYAN VATANDAŞLAR NÜFUS KAYITLARINDA NASIL SAĞ OLARAK YER ALMAKTADIR?

Yıllar önce hayatını kaybetmiş, gerçekte yaşamayan vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Alt-Üst Soy nüfus kayıtlarında nasıl sağ olarak yer almaktadır?

Yıllar önce hayatını kaybetmiş bu vatandaşlar nüfus kütüğünden düşürülmüş müdür, eğer düşürüldüler ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Alt-Üst Soy Bilgileri listesinde neden sağ olarak görünmektedirler, düşürülmediler ise neden düşürülmemişlerdir?

Hayatını kaybeden bu vatandaşlar daha önce nüfus kütüğünden düşürülmüş ancak daha sonra tekrar sağ olarak kayıtlara alınmış mıdır?

Uzun zaman önce hayatını kaybetmiş ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Alt-Üst Soy Bilgileri listesinde sağ görünen bu vatandaşların oy kullanma hakkı var mıdır, oy kullanma hakları var ise hayatını kaybetmiş insanlara nasıl oy kullanma hakkı verilmiştir, oy kullanma hakları yoksa kayıtlarda sağ görünen insanlara neden oy kullanma hakkı verilmemiştir?

'SEÇMEN KARTI DÜZENLENMİŞ MİDİR, KAÇ TANESİ OY KULLANMIŞTIR?

Geçmiş seçimlerde bu kişiler için seçmen kartı düzenlenmiş midir, düzenlenmiş ise kaç kişi için seçmen kartı düzenlenmiştir, bu kişilerden kaç tanesi 2002-2017 yılları arasında yapılan seçim ve referandumlarda oy kullanmış görünmektedir?

Önümüzdeki seçim süreci içinde bahse konu gerçeklerle ilgisi olmayan bilgiler esas alınarak seçmen kartları tanzimi yapılacak mıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Yasası gereğince her vatandaşın elektronik ortamda saklanması gereken ve deşifresi halinde mal ve can güvenliğini tehlikeye atabilecek, sosyal ve kültürel hayatı etkileyecek, yurttaşlık barışını bozabilecek nitelikteki bilgilerin deşifre edilmesinin ve kamuoyu ile paylaşılmasının amacı nedir?

Bu verilerin paylaşılması yönünde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun herhangi bir kararı var mıdır, yoksa bu verileri paylaşarak kişilerin güvenliğini riske atanlar hakkında hukuki ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır, başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?

Vatandaşların kişisel verilerinin bu şekilde ortaya dökülmesiyle, bu bilgiler üzerine inşa edilen bankacılık sistemi ve vatandaşların bankacılık işlemleri büyük bir risk altına girmiştir. Bu zafiyet nedeniyle kötü niyetli kişiler tarafından vatandaşların zararına neden olacak işlemlerin sorumlusu kim olacaktır, bu tür işlemlerden doğan zararların tazmini kim tarafından karşılanacaktır?

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Daha çok erken değilmi ,yenilgiye kılıf hazırlamak için??? Bence asıl hile yapmak için seçimi Pazar gününe alıyorlar:)
Ula zırto erken seçim konuşuluyor ittifak yapıyorlar bunlar oyların dibe vurduğunu gösterir azıcık pembehabee izlemeyi bırak biraz çevrene bak belki uyanırsın
ya arkadaş bu nasıl bir zihniyetki anlamadım gitti tam bir çamur bu chp zihniyeti
sanki diriler oykullandıda sizemi oy verdi boş işlerle uğraşmayın
haluk pekşen bey akıl yokmu sende söylediğinin nne alakası var.
bizim işimiz dirilerle. her sandık mahallinin sokak başına hep nefesi kuvvetli hocalar koyduk. seçmen sandiğa gidenleri okuyup, oyunu şaşırtıp istenilen partiye atmasını sağlardık.CHPli pekşen bey de denesin. şifasını görsün.bize dua eder.
Kıvırma şimdiden başladı..sizi acemi siyasetçiler sizi..siz bu kafayla sittin sene iktidar olamazsınız..
Yine sallamış birisi..hep böyle delilsiz desteksiz sallıyorsunuz hep kaybediyorsunuz..man adası gibi..
kedı ulaşamadığı ete mundar der bunlarda aynı zıhınle sallıyo
erken başlamışsınız secim çamurlarına allah akıl fikir versin ne dim
Her seçimde aynısını diyorlar sonra asıl hırsızın kendileri olduğunu öğrenince sus pus oluyorlar.Yüzyılın hırsızları...
totalde kullanılan oy sayısı ve kullanılmayan oy sayısının verilerini alı hesaplarsın. nufusta yaşayan ölülerde sayılıyormu sayılmıyormu ortaya çıkartırsın ondan sonra belgeyle itirazını yapıp dava açarsın. söylemle olmaz bu işler. hukuk devletinde yaşıyoruz şeriatta değil. yolun açık milletin vekiliysen bunlar senin görevindir. yap itirazını halkta eğer haklıysan arkanda dururzaten. şimdi çok konuşma bence git usulüne göre davran. ozaman konuşma hakkın olsun. konu kapanmıştır.
Yenilecekler..yenilgiye şimdiden kendilerini alıştırmaya çalışıyorlar.şimdiden havlu atamaya alıştırıyorlar..Referandum yenilgisini 500 km yürüyerek milleti karambola getirdiniz atlattınız chp lileri kafaya aldınız ama bu sefer binlerce kilometre yürüseniz kimseyi kandıramayacaksınız.
Hile hurda yapmadan genel başkan seçemeyen CHP çamur saçmaktan başka ne yapabilir ki zaten seçimin sonucu şimdiden belli...çaresizlik zavallılık ve cinnet hali.
adam doğru söylüyor bu ak partide her türlü hile hurda var nüfusta annemin anaannesi ve dedesinin dedesi 147 yaşında ikiside sağ görülüyor mantıklımı bu teknolojiyle ölüsüne ulaşamıyorsa gaip yazarsın neden sağ yazıyorsunuz var işin içinde birşeyler bunlar yanlış değil bilerek yapılmış milyonlarca kişi öldüğü halde sağ yazılan insan var amaç nedir açıklasınlar bilelim hepside bu ırkçı ayrımcı ak parti iktidarında oldu.
haberin başlığında yer almamasına rağmen okur okumaz dedim ki aha yeni bir chp bombası geliyor, milletvekili beyefendi seçilmiş ama nasıl seçildiğini bilmiyor, seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkar, gider bakarsın kontrol edersin, yanlış varsa itiraz edersin, ayrıca mantık çok saçma, hile yapacak insan niye hilesini ortaya çıkaracak bilgiyi kamuoyuyla paylaşsın, aynı konuda bu milletvekili hayatta olmadığı halde nüfusta hayatta görünen akrabasının yerine oy kullanmak istese önceden gidip bunu sosyal medyadan bakın benim hayatta olmayan akrabam sağ görünüyor diye duyurur mu
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kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş.
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