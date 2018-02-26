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Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'e hareketinden önce açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa edeceği iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Soylu'nun istifası söz konusu değil" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI

Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet bakanlarımız yakın bir takipte konuyu adım adım izliyorlar.

Konunu İnterpol ayağı var. oradan istenmesi ayağı var. bütün bu çalışmaları Dışişleri ve adalet bakanlarımız takip ediyorlar.

bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

BM'NİN SURİYE'DEKİ ATEŞKES KARARI

Bu konuyla alakalı olarak BMGK'nın 2401 sayılı kararı, bu Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan süreç buradan karar çıktı.Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor.

Bugün sayın Macron şile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik. Kendilerinin de buradan rahatsızlığını kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Aynı şekilde Sayın Putin ver İran ile görüşmelere devam edeceği.

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Bu, söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.

İçişleri bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm böyle buy trollerin yaptığı açıklamalardaki bu tür kabine vesaire filan hiçbir şey söz konusu değil. istifası asla söz konusu değil.

Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birliğini beraberliğini bozmaya yönelik adımlardır.

Türkiye'yi troller idare etmeyecek.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Biran once birakmali gorevi,boylesi ulke yararina olacaktir
@ermanca33 NİYE İŞİNE ÖYLEMİ GELİYOR BAYA ŞIKIŞTIRIYOR RAHATLAMAKMI İSTİYORSUNUZ.MEYDANI BOŞMU BULMAK İSTİYORSUNUZ.HENDEKMİ KAZACAKSINIZ GENE
herzaman söylerim bunu Herkes her konuda kendince bir tahmin yapar ama Reis herdefasında Ters Köşe ye yatırır )
@pabloosman nasıl yatırdığı vıyaklamanızdan belli oluyor )) Reis bu şakası yok!
yavaş yatırsın....en iyisi beraber yatın...
@palermo544 Ağzınıza sağlık..yapıştırdınız cevabı ses soluk kesildi..
Davutoglu içinde boyle soylemişti zamanında:))
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan zatı muhterem ne demişti.. deniz yücel çıkamazmış o makamda oldukça bu feto apo barzani papa haçlılar ile aile fotoğrafları olan adam çok yalan söylüyor davitoglunun girişide boyle olmustu...
bazı trollerde onun geçmişte senin için söylediklerinide yazmış hatta numan kurtulmuşun bahçelinin türkeşin oğullarının sonra sana nasıl biat ettiklerinide acaba korkumu çıkar menfaat ilişkilerimi onuaçıklasan daha iyi
Torlleriniz olmasa zor alırdınız yüzde 51 ama. Önce kendi ahlaksız trollerinizi temizleyin seçim zamanları hortlayıp saçma sapan paylaşım yapan.
Dün yine bu idda üzerine reis seni yedirmedik muhteşem süleymanı da yedirmeyiz tc tatihinin en iyi içişleri bakanı sen hizmet edene ceza verip bilimden anlamayan adamı bilim bakanı yaparsan benden sana zırnık oy gelmez demişti cbaskanı da soylunun hizmetlerine karşılık yapması gereken açıklamayı yapmıştır bu dönemde soyludan baska o işi yapacak bakan tanımıyorum hdp nn pkk yandaşı belediyeleri kayuma götürüp güney doğuya huzuru getiren pkk dağlardan şehirlerden söküp atan bakanımıza sahip çıkacağız...
Al takke ver külah !
yoruldu soylu metal yorgunluk
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRKLÜĞU BOLUCULUK SAYAN ARAPSEVER RABISCI PAPACILARA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Soylu efendi. Dün erdoğanın neferiyim açıklaması, meyvesini vermiş. Ne kadar yalakalık. o kadar mevkii. Bu örnek teşkil ediyor. Herkese örnek olsun. Yalakalıkta ve kişiliğinizden taviz verin istediğinize ulaşırsınız! Hadi kolay gelsin. Karaktersizler
Reisleri izib vermemiş,ancak kendisi istifa edin dediklerinde edebilirler.Kendi kararlarını verebilecek karakterleri,yetileri yok.
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan zatı muhterem ne demişti.. deniz yücel çıkamazmış o makamda oldukça bu feto apo barzani papa haçlılar ile aile fotoğrafları olan adam çok yalan söylüyor davitoglunun girişide boyle ölmüştü...
içişleri bakanı her fırsatta devleti için kelle alıp kelle verecek bir adam olduğunu göstermiştir..devletin böyle cesur adamlara ihtiyacı vardır..allah işini rast getirsin..
hadi be
Tekrar Demokrat Parti'nin başına geçip,Cumhurbaşkanı adayı mı olacak yoksa?:)
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan zatı muhterem ne demişti.. deniz yücel çıkamazmış o makamda oldukça bu feto apo barzani papa haçlılar ile aile fotoğrafları olan adam çok yalan söylüyor davitoglunun girişide boyle olmustu...
@serdar_1981_alcym temcit pilavı gibi geveleyip duruyorsunuz..bir den eksiktin..
PARAMPARÇA OLUCAKSINIZ
Efendim Yalaka TV'den ben Harika Yalar. Bu kadar yalaka arasında soru sormak için beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. :))
ne olucak
ne olucak
Kardeşim sen nasıl bir yazarsın ? Türkçe öğren sonra yazarlık yap. Resmen katletmiş adam Türkçeyi
cenabı allahtan dilegim bekir bozdagın etmesi
soyludan içişleri bakanlığını alırsanız istifa ettirirseniz akp oy yok
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