Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI

Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet bakanlarımız yakın bir takipte konuyu adım adım izliyorlar.

Konunu İnterpol ayağı var. oradan istenmesi ayağı var. bütün bu çalışmaları Dışişleri ve adalet bakanlarımız takip ediyorlar.

bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

BM'NİN SURİYE'DEKİ ATEŞKES KARARI

Bu konuyla alakalı olarak BMGK'nın 2401 sayılı kararı, bu Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan süreç buradan karar çıktı.Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor.

Bugün sayın Macron şile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik. Kendilerinin de buradan rahatsızlığını kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Aynı şekilde Sayın Putin ver İran ile görüşmelere devam edeceği.

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Bu, söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.

İçişleri bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm böyle buy trollerin yaptığı açıklamalardaki bu tür kabine vesaire filan hiçbir şey söz konusu değil. istifası asla söz konusu değil.

Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birliğini beraberliğini bozmaya yönelik adımlardır.

Türkiye'yi troller idare etmeyecek.