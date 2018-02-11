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Suriye sınırında büyük hareketlilik!

GÜNDEM HABERLERİ | 11.02.2018 22:02 | Son Güncelleme

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi.

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

HATAY'A DA SEVKİYAT YAPILDI

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
tank Suriye Afrin Kilis hatay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah yardımcınız olsun
Allah yardımcınız olsun sağ-salim dönün inş amin
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