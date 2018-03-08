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Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

GÜNDEM HABERLERİ  | 08.03.2018 00:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Dilovası Çerkesli Mahallesi’nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi.

Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Et kaçak et operasyon

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Meclisin yemekhanesine gönderin ..!
Ne imhası ya? Belediyelerin ormanlara attığı sahipsiz hayvanlara yem olarak ikram edin.
dağıtın garibanlara
Sende garibansin sanırım
@fatih_019 Oha yani. İnsan sağlığına zararlı eti garibana mı verecen..? Sen ye.
yoo zenginler yesin zehirlensin gebersin
Bu tür şeyler Bence normal ülkemiz için.at,esek haberlerini hep görüyorum.Zaten bana bi faydası da yok zarari da yok.asgari ücretle calisiyorum.et salam kavurma alacak param yok. Her gün yogurt zeytin bazen de yumurta onuda köyden tavuğun altından toplayip getiriyorum.
Para cezası verip salmayın. Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet verin de gerisi düşünsün. Bir torbaya da bunlar için ceza maddesi koyun gitsin.
Toplumu maddi manevi zehirleyen kim varsa idam edilmelidir. A.T. ismindeki çocuk klip çekiyor subliminal pedofili öğeleri dolu , birisi y.m.k.t.y.z diye program yapıyor ev sahibine bir ton laf hangi yöremizde görülmüş misafirin önüne koyulana yorum yaptığı ? Toplum çöküyor vatandaş ya titrer kendine dönersin ya da düşman dipçiğini kafaya yiyince uyanırsın.
kaçak etten kastınız ne abi onuda açıklasaymışsınız iyimiş.
cumhur başkanımızın özel yemegi o yanlış anlaşılma olmasın baskın iptal edilsin
bizim gibi garibanların yedikleri işte dananın bacağından yapacak hali yok aldığımîz sucukları bence dagıtsınlar garibanlara sevinir fakir
ak hükümet yesin ithal etciler
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