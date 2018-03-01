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TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii'nde bir araç yayaya çarptı. TEM Otoyolu trafiği tamamen dururken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
TEM otoyolu Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaya arkadaş geçmiş olsun acil şifalar fakat koca Tem otoyolu üzerinde ne işin vardı diye sormadan edemiyor insan.
Allah yardımcısı olsun her iki tarafında lakin tam ülkem insanının sorunu olan duyarsızlık bu noktada söylene bilir. Örnek olarak yayanın temde ne işi var araba çarpma olasılığı zaten yüksek hız limiti 120km/h ailesi durumu idrak etmez ise dayak yiyen şöfer bu nasıl iş arkadaş hep sorarım kendime (sağ salim kalkarsa yaya iyelişce önce onu bi tokatlayın
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