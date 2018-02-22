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TEM’de korkunç kaza: Anne öldü bebek ağır yaralı

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

İstanbul TEM otoyolunda akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki anne hayatını kaybederken, 3 yaşındaki bebeği ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Kaza, bugün TEM otoyolu Edirne istikameti Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu’daki ailesini ziyaret etmek için 3 yaşındaki bebeği ile yola çıkan Seren E.’nin idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde seyreden akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

KURTARILAMADI

Sürücü Seren E. ambulansta yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 yaşındaki bebeği ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ah bu cep telefonları yok mu kesin bundan trafikte herkezin elinde bi telefon katiller celletlar
bazı dallamalar seriti ortalayıp gidiyo elinde cep telefonu uyarsan di dert uyarmasan bı dert birde kafa tutuyorlar
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