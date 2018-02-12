HABER

Teröristin çantasından çıkan fotoğraf

GÜNDEM HABERLERİ | 12.02.2018 08:04 | Son Güncelleme

Mehmetçik Afrin'i teröristlere dar ediyor. Burseya Dağı'nda ele geçen bu iki fotoğraftaki teröristlerin tümünün öldürüldüğü ileri sürüldü.

Teröristin çantasından çıkan fotoğraf

Mehmetçik Afrin ve çevresini teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonlarda teröristler ağır kayıp verip kaçıyor. Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.

Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu 2 fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü iddia edildi.

t2

ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER

1)-İsa Dilbirin, (2)-Dijwar Cernaf, (3)-Hesen Derazor, (4)-Şivan Serakaniye, (5)-Ebdulrahman Tamine, (6)-Rezan Zeydan, (7)- Delil Şivan, (8)-Sorej Dirbesiye, (9)-Hoğir Enteriye, (10)-Berkel Elzen, (11)-Zalid Feysel, (12)-Mihemmed Dilğeş, (13)-Serekol Masiro, (14)-Berwan Dirbesiye.

t3

ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER

(1)-Asya Cudi, (2)-Helin Ereb, (3)-Beritan Sema, (4)-Sözdar Koçer, (5)-Awaz Kobane, (6)-Rehşan Gewer, (7)-Herekol Tekoşin, (8)-Arin Deniz, (9)-Deniz Demhat, (10)-Sözdar Heseke, (11)-Warsin Goran, (12)-Vivan Ebas, (13)-Ferman Awaz, (14)-Aram Özgür, (15)-Rozerin Çiya, (16)-Mijdar Agiri, (17)-Arjin Mazlum, (18)-Nupella Derik, (19)- Zozan Azad, (20)-Beritan Rojova.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist asker

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mekanımız cehennem olsun inşallah
Savaş ne acı birşey değil mi, Bir taraftan Mehmedim kara toprağa düşüyor bir tarafta adı sema olan asya olan bir kürt kızı veya bir genç evlad öldürülüyor. Amacına uluşanlar bu insanları birbirine kırdıranlar birbirlerine silah çektirenler utansın. İslamiyet hoşgörü dinidir Allahın adaletini temsil eder. Kılıcı keskindir. Ama malesef biz dostu ABD Rusya İsrail İngiltere Almanya İtalya Fransa ve yani Haçlılardan yana kullandık. Yani küçücük kaldık. Şunu çok iyi biliyorum ki ölende ben öldürülende ben olduktan sonra zalime ne gerek var. Birlik olmalıyız beraber yaşamayı öğrenmeliyiz.
Diğer Haberler
Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Org. Hulusi Akar: Şehit ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak

Org. Hulusi Akar: Şehit ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak

Geneleve giremeyince dehşet saçtı!

Geneleve giremeyince dehşet saçtı!

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu! İşte tahliye sonrası ilk sözleri

Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu! İşte tahliye sonrası ilk sözleri

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.