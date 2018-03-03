Teröristlerin Raco paniği! Afrin Operasyonu'nda sıcak gelişme

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor.
Örgütün Kandil kadrosundan 200 teröristin öldürüldüğü bölge, dağlık yapısıyla PYD'nin yoğun faaliyetler yürüttüğü kritik bir nokta olarak biliniyor.
Bölgedeki en yüksek dağların bu bölgede olduğunu ve terör örgütünün yoğun bir şekilde terörist faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Bilgen, TSK ve ÖSO'nun Raco'ya girmesiyle birlikte PYD'lilerin geçtiği telsiz anonsunda yer alan ifadelerini paylaştı.
Terör örgütünün yönetim kadrosundaki bir teröristin "Burası düşerse, Afrin'e kadar durduramazsınız" diye anons geçtiğini aktardı.
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