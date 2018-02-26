Topçu atışları başladı! Darmık dağının arkası vuruldu

Kilis’e bağlı Gülbaba bölgesinde sabah saatlerinden itibaren sessizlik hakimken, akşam saatlerinde karakollarda bulunan tank ve fırtına obüs topları, Darmık Dağı arkası ve Bülbül tepesindeki YPG mevzilerini vurdu.

Yoğun yağış ve sise rağmen ardı ardına ateşlenen toplarla önceden belirlenen YPG mevzileri vurulurken, ÖSO birliklerinin ise Güneye doğru ilerledikleri öğrenildi.

İHA