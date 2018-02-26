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Topçu atışları başladı! Darmık dağının arkası vuruldu

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 20:07 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik başlatılan operasyon bir çok cepheden devam ederken, Gülbaba bölgesinde konuşlu tanklar, akşam saatlerinde Darmık Dağı arkasındaki bölgeleri vurdu.

Topçu atışları başladı! Darmık dağının arkası vuruldu

Kilis’e bağlı Gülbaba bölgesinde sabah saatlerinden itibaren sessizlik hakimken, akşam saatlerinde karakollarda bulunan tank ve fırtına obüs topları, Darmık Dağı arkası ve Bülbül tepesindeki YPG mevzilerini vurdu.

Yoğun yağış ve sise rağmen ardı ardına ateşlenen toplarla önceden belirlenen YPG mevzileri vurulurken, ÖSO birliklerinin ise Güneye doğru ilerledikleri öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Darmık zeytin dalı YPG TSK

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haberin içinde çaktırmadan istihbarat verildiği dikkatlerden kaçmıyor. ÖSO Güneye ilerliyor demek ne demek???İstihbaratın ağababası...
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