Tramvayda taciz! Polis vatandaşların elinden zor kurtardı

İddialara göre, orta yaşlarda bir erkek şahıs, SSK-Otogar tramvay hattında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu.
YOLCULAR YAKALADI
Tramvaydaki yolcular tarafından fark edilip yakalanan şüpheli, Çarşı Tramvay Durağı'na gelindiğinde tramvaydan indirilip özel güvenlik görevlilerine teslim edildi.
Güvenlik ekipleri şahsı polis ekipleri gelene kadar güvenlik kulübesinde bekletti.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kulübeden tacizci şahsı almaya geldiklerinde olay yerinde bulunan kalabalık şüpheliye yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Kalabalık artarken, polis ekipleri şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırdı.
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