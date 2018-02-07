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Tramvayda taciz! Polis vatandaşların elinden zor kurtardı

GÜNDEM HABERLERİ | 07.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 16 yaşındaki kız çocuğuna tramvayda taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şahısa vatandaşlar tepki gösterdi. Yumruk ve tekme yiyen zanlıyı polis kurtardı.

İddialara göre, orta yaşlarda bir erkek şahıs, SSK-Otogar tramvay hattında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu.

YOLCULAR YAKALADI

Tramvaydaki yolcular tarafından fark edilip yakalanan şüpheli, Çarşı Tramvay Durağı'na gelindiğinde tramvaydan indirilip özel güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Güvenlik ekipleri şahsı polis ekipleri gelene kadar güvenlik kulübesinde bekletti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kulübeden tacizci şahsı almaya geldiklerinde olay yerinde bulunan kalabalık şüpheliye yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Kalabalık artarken, polis ekipleri şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir taciz tramvay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O kadar doldurursan tramvayları tıklık tıklım olacağı o. Çarşı durağında resmen göt sike sıkış tepiş biniliyor.
Bunların bir tanesini hadım edelim , ertesi gün taciz tecavüz bıçak gibi kesilir. Taciz eden üç beş yılda kurtuluyor mağdur olan ömür boyu taşıyor Haktan reva mı bu ?
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