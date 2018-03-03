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TSK: 2516 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı'nda Raco beldesi dahil 7 yerleşim yeri kontrol altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516" denildi.

TSK: 2516 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklama şu yönde;

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.

İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır.

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
PYD ye destek amaçlı AFRİN e girmeye çalışan ESED in itleri haberi bundan iki hafta önce ilk geldiğinde sevindirik olup "hadi Bahçeli Afrin e gidecektin gitsene" diyenler ve o haberden sonra ;ESED için "_adam Ülksini Teröristlerden temizliyor" diyen İYİ Partinin TROLU serdar_alcym yada mah6 .. söyle bakim bu durumda o teröristler kimler oluyor? Mehmetcikmi? yoksa Mehmetcikle omuz omuza ; ESED in kurtarmaya gittiği O PYD_PKK ya karşı savaşan ÖSO mu? SEN BİR ALÇAKSIN! "BenimMehmedim orda şehid olurken" die lafa başlama! SENİN MEHMEDİN FALAN YOK!
İNŞAALLAH 26.OOO OLUR VE SONLARI GELİR.
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