HABER

TSK'dan flaş açıklama!

GÜNDEM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

TSK, son bir hafta içinde yurt içinde ve Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan flaş açıklama!

TSK, son bir hafta içinde yurt içinde ve Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, ' Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içerisinde (10-16 Mart 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.' denildi.

27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'İcra edilen operasyonlarda; 27 terörist etkisiz hale getirilmiş, 36 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 5 adet makinalı tüfek, 2 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 1 adet bombaatar, 1 adet law olmak üzere toplam 54 adet silah, 2 adet güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 adet anti personel mayın, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, 2 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 45.240 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 1600 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 37 adet el bombası,1 adet aydınlatma fişeği, 73 adet roketatar mühimmatı, 57 adet roketatar sevk fişeği, 1.275 kg amonyum nitrat, 5 kg tahrip kalıbı, 221 kg C-4 patlayıcı madde, 49 adet fünye, 32 adet muhtelif şarjör, 5 adet el dürbünü, 4 adet el telsizi ve 8 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 27 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 51 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK asker terör terörist

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin türküsü yapacaklar

Afrin türküsü yapacaklar

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Yeni seri başladı! (Milli Piyango Süper loto sonucu sorgulama)

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Yeni seri başladı! (Milli Piyango Süper loto sonucu sorgulama)

Cuma namazı saati: 16 Mart Cuma namazı kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Cuma namazı saati: 16 Mart Cuma namazı kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Cuma mesajları 2018 - En güncel Cuma mesajları 16 Mart Cuma - En güzel resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güncel Cuma mesajları 16 Mart Cuma - En güzel resimli Cuma mesajları

İstanbul'da tramvay raydan çıktı!

İstanbul'da tramvay raydan çıktı!

Son paylaşımı yürek yaktı! 'Melek oldun gittin'

Son paylaşımı yürek yaktı! 'Melek oldun gittin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.