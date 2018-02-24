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TSK'dan sınıra yeni hizmet! Köprü vazifesi görüyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 24.02.2018 16:52 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 36 gün geride kalırken, sınıra 14 çadır, 12 konteynerden oluşan 'seyyar ilk yardım hastanesi' kuruldu. Hastanede 8 kişiye aynı anda küçük cerrahi müdahalede bulunulabiliyor.

TSK'dan sınıra yeni hizmet! Köprü vazifesi görüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 14 çadır ve 12 konteyner ile oluşturulan "seyyar ilk yardım hastanesi", 1 Ekim'den bu yana hizmet veriyor.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'e intikal eden TSK unsurlarına en hızlı şekilde sağlık hizmet desteği sağlamak, stabilizasyon ve hasar kontrolü cerrahisi hizmetini sunmak maksadıyla Cilvegözü Sınır Kapısı bölgesine kurulan seyyar ilk yardım hastanesinde, toplam 16 branşta 19 deneyimli askeri ve sivil tabip görev yapıyor.

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Doktorlarla birlikte bir eczacı, 21 sağlık teknikeri, 15 hemşire ve 21 idari personel olmak üzere toplam 77 personel aynı anda görevini sürdürdüğü hastanedeki sağlık çalışanları, hem TSK hem de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşuyor.

Hastanedeki hizmet sayesinde harekat süresince sağlık hizmet desteği ihtiyacının yanı sıra sınır ötesinde oluşabilecek sağlık malzemesi ihtiyaçlarının da çok hızlı bir şekilde karşılanması öngörülüyor.

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AA'nın haberine göre; 14 çadır ve 12 konteynerden oluşan seyyar ilk yardım hastanesi, kapasitesi ve sunduğu sağlık hizmetlerine göre "Rol-1" seviyesinde faaliyet gösteriyor. Hastane, harekat bölgesindeki askeri sağlık personeli tarafından verilen "Rol-1" sağlık hizmeti desteği ile "Rol-3" seviyesinde hizmet veren Hatay Devlet Hastanesi arasında hasta/yaralı tahliye ve tedavisi anlamında köprü vazifesi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK sınır seyyar hastane

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