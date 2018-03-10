TSK'dan 'yaralı asker' açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği hatırlatılan bilgilendirmede, 2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 1'i lider kadroda olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA VE DEPO

Söz konusu operasyonlarda, 15 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet lav silahı olmak üzere toplam 93 adet silah, 2 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kilogram amonyum nitrat, 37 kilogram tahrip kalıbı, 400 gram C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. El yapımı patlayıcılardan 14'ünün imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.