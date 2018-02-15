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TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle girilen 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Son dakika PYD asker

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
BİR HIRSIZ VE ÇETESİ UĞRUNA NE GÜNEŞLER BATIYORR...
@rehber1953 yorumlara baktımda..İYİ partililer PKK_PYD_HDP liler ve CHP liler HEPSİ agızbirliği etmiş Reis e saldırıyor halbuki haber Yaralanan Askerlerimizle ilgili ama sizin işiniz bu, Hava durumu haberlerinde bile birşekilde lafı Reis e getirmeyi biliyorsunuz
hava durumu haberlerinde bile CHP ve Kılıçdaroğlu na saldırmadan edemeyen Palermo nun kafasına karpuz kabuğu mu düşmüş !
@rehber1953 anadolunun güvenliği için git biraz tarih oku
@rehber1953 havamızıda bozuyor ondan reisi eleştiriyoruzdur.
@rehber1953 ülkemizdeki senden benden saglam suriyeliler burda keyif çatarken senin benim bizim evlatlarımız orda canını dişine takmış kim kazanıyor sence. olan bizim evlatlarımıza oluyor. hangi bir siyasetçinin çocugu afrinde ?????
@rehber1953 Hangi tarih senin öğrendiğin yalan tarihi mi ?
padişahın oğluna bir şey olmasın gerisi kimin umrunda
Emine kürsülerde vicdandan bahsediyor milyarca doları sıfırlayan bilo büro damat ferit askerlik yapmıyor kocası SARAYDA ABD li dostlarını ağırlıyor papazlarla el ele poz verip verip gulucukler saçıyor PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayıp hiç de vicdanen rahatsız olmuyor
savaşın içinde hain saldırı nasıl oluyor bazen cok anlamsız baslık atıyorlar
gül mü atacaklardı...
Konustugun zaman Hain diyorlar) baskasinin topraklarini işgal etmeye gittiginizde ordaki insanlar sizi ciceklerlemi karsilayacakti.
@gercek_2018 Ha şunu bileydin senin gibilere hain denir...
tayyibin oy deposu olarak ülkede tuttuğu leş hain araplar yüzünden benim askerim orda şehit oluyor ne kadar arap varsa cehennemin dibini boylasın hepsi gebersin
Ülke için millet en sevdiklerinden vaaz geçiyor. Ama ülkede ise Suriyelilerden geçilmiyor. Askerliğini yapmış bütün Suriyeliler gitsin toprakları için savaşsınlar. Ben senin toprağın için şehit veriyorsam bedel ödüyorsam senin umurunda olmuyorsa biz kardeş olamayız..
@selahattin_guney Boş laflar edip duruyorsunuz. Askerimiz kendi ülkemizin güvenliği için teröristleri vuruyor, Suriyeliler için değil. Kaldı ki bu operasyonlarda ÖSO da kullanılıyor. Biraz idrak lütfen...
önce yarali sonra sehit haberleri,direkt olarak söylemiyorlar,söylese ne olacak ki? hepsi gariban?
@ressamibrahimi2017 İnsan mısın sen?
o degilde bu kadar hain nasıl burda buluştunuz 2 yıldır cözemiyorum
Size göre akp muhalifi herkes hain
BULDUK YİTİRMEZSEK BU HABERLERDEN SAGLIGIMIZ BOZULDU HER GÜN HERGÜN NE YAPILACAKSA YAPIN AMA BİZLERİ ÜZMEYİN SESİNİZİ ÇIKARMADAN SESSİZCE YÜRÜTÜN BİTİRİN .İKTİDARA GELDİNİZ GELELİ HEP OPRASYON HEP TUTUKLAMA HEP ARAŞTIRMA SORUŞTURMA BUNE YAHU NEDİR NE İSTİYORSUNUZ BU MİLLETTEN
Böyle dersen hainde derler seni kodesede tıkarlar yazdığın suç..aşsğılık haddini bil..Kilise roket yağıyor elimiz kolumuz bağlımı oturacaktık..
Bahçeli kökunu kurutacak. Bahçeli afrine gitsin görürler
ölenleride yayınlayın dalton ve çetesi.yazık bu insanlara...
ÇİN İŞİ JAPON İŞİ BUNLAR.GERİSİ BOŞ.
Ah şeytan ABD ah birde istihbarat desteği veriyorlar ALLAH bu İsrail ve Abd yi yerin dibine batırsın insallah
bınlerce askerle gırıp hepsını oldurun bu terorıslerın kokunu kazıyın
erdoğan ve bin ali nin açıklamaları bile uyuşmuyor.erdoğan helikopter düştü dedi bin ali öyle bir belirti yok dedi.oysa YPG 2 helikopter düşürdü ve ikisinin de videolu görüntülerini paylaştı.tamam zaiyatları gizleme işi devletin elinde.zaten hiçbir basın onların sözleri dışına çıkamıyor.mesela 27.günde 900 den fazla türk-daiş askerinin öldürüldüğünü yazmaz,26 tankın imha olduğunu yazmaz.30 dan fazla pikap ve dozerin imha olduğunu yazmaz.çünkü hala halka afrini alabileceği yalanı aşılamakla meşguller.abd uyardı zaten minbice girde gör gününü diyor açık açık.dünya türklerin sıkıştığını yazıyor
orada olan şehit olan gençlerimize oluyor bırakın klavye kahramanlıklarını
Yaralı koçlarımıza Allah şifa versin. İnşallah son acı haber olur. Tüm askerlerimizin ve güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.
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