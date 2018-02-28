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TSK jetlerinin bombaladığı bölgeden ilk fotoğraflar

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:57 | Son Güncelleme

Bülbül Dağı'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.

'Hilal' kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pyd ile anlaşıp ,o teröristleri kurtarmak için Afrin e girmeye çalışan ESed e"__adam ülkesini teröristlerden koruyor"diyen İYİ partili serdar_alcym ÖSO Mehmetcikle Omuz omuza PKK ya karşı savaşıyor.Sen o ÖSO ya terörist diyorsan ;bir numaralı PKK lısın "Nu Mutlu Türküm diyene" diyor olman birşey ifade etmez PKK nezaman köşeye sıkışsa "barış isteyen Türk(!) Tabipler Birliği nekadar Türk se Sende O kadar Türk sün
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