TSK jetlerinin bombaladığı bölgeden ilk fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.
'Hilal' kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor.
DHA
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