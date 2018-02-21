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TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyündeki sivillere sağlık desteğinde bulundu.

TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

TSK bugün yayınladı! Afrin'den son fotoğraflar

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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
TSK'ya bağlı askeri doktorlar, dün Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
Muayene sırasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da tercümanlık yaptı.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmıştı.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde sivillere insani yardım da ulaştırıyor.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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Anahtar Kelimeler:
TSK Zeytin Dalı Harekatı Afrin

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