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TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyündeki sivillere sağlık desteğinde bulundu.

TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

TSK bugün yayınladı! Afrin'den son fotoğraflar

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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
TSK'ya bağlı askeri doktorlar, dün Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
Muayene sırasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da tercümanlık yaptı.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmıştı.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde sivillere insani yardım da ulaştırıyor.
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ

BU FOTOĞRAFLAR BUGÜN GELDİ
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Anahtar Kelimeler:
TSK Zeytin Dalı Harekatı Afrin

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
chp liler suskun :)
@kimyafer yazdım ama yayınlamadılar.hem suriyeyi şamda namaz kılacağım diye darma duman et.hem git tedavi et.
@kimyafer gerilla marşları ile yürürler, yanlarında dhkpc militanları, sonra hak hukuk adalet. yersen :D
Çunkibizınsanadegerverırıztürküz
chp susarmi hiç kesin bizim doktorumuzun orada ne işi var derler:)
savaşın hiç sevimli bir yanı olur mu? Bir taraftan bombalarda maalesef savaşı çıkartanlar veya savaşmak isteyenler değilde; hep ilgisi olmayan insanlar ceza çekiyor...
Türk Askeri beklenendir. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Cihanın gördüğü en cesur yiğitler
Savaşın sevimli yanı yoktur diyen arkadaş.Kimse savaşın sevimli olduğunu anlatmaya çalışmıyor.Esad son bir haftada 250'den fazla sivili katletti.İnsani yardım amacıyla gidenleri dahi vuruyorlar.Hastaneler okullar vuruluyor.Tsk'nın böyle bir savaş politakası yürüttüğüne dair tek bir haber varmı.Var diyenler olacaktır.Emin olun bırakın 250 sivil 25 kişi hayatını kaybetse bir haftada dünyayı ayağa kaldırırlar.Bu savaş merlerin savaşı değil.
Kapatılan askeri hastaneler ne olacak?????
Askeri hastaneleri kapatmayın dememizin sebebide işte buydu!!!!!!!!!!
Askeri hastaneler harp okulları yeniden açılsın sahil güvenlik jandarma Tsk ya yeniden bağlansın orduyla oynamayın daha fazla
burseya dağını aldık dediniz.yabancı basın gelip oradan görüntü çekmek istedi.türkler onları kiliste bir köye götürerek önceden hazırladığı çocuklar karşısında burası burseya dağı dediler :) yabancı basında rezalet olarak manşet edildi.çünkü almadıkları bir yere götüremezlerdi.bu görüntülerin de kilisten olduğu belli zaten.
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