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Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler

GÜNDEM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, bir motosiklete 3 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuklarını selfie (özçekim) çekerek kayıta alması başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında bir motosiklete 3 kişi binen gençler, Konak Tünelleri’nde Buca istikametine seyir halindeyken görüntülendi.

Herhangi bir güvenlik ekipmanının bulunmadığı halde, motosiklete 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler, görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, aynı yönde ilerleyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, motosiklet seyir halinde olduğu sırada en arkada oturan bir gencin selfie yapmaya çalışması da dikkat çekti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak selfie

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