Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında bir motosiklete 3 kişi binen gençler, Konak Tünelleri’nde Buca istikametine seyir halindeyken görüntülendi.

Herhangi bir güvenlik ekipmanının bulunmadığı halde, motosiklete 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler, görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, aynı yönde ilerleyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, motosiklet seyir halinde olduğu sırada en arkada oturan bir gencin selfie yapmaya çalışması da dikkat çekti.

İHA

