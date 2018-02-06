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Türkiye-AB zirvesinin yeri ve tarihi belli oldu

GÜNDEM HABERLERİ | 06.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

AB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB zirvesi 26 Mart'ta Varna'da yapılacak.

Türkiye-AB zirvesinin yeri ve tarihi belli oldu

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AB Türkiye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AB bizler için bu saatten sonra önemli olamaz. biz onları çok önceleri avrupalı diye seviyorduk
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