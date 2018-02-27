HABER

Türkiye-ABD arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.

Türkiye-ABD arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden ilkinin toplantısı 8-9 Mart'ta ABD'de yapılacak.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Rex Tillerson'ın 15-16 Şubat'taki Ankara ziyaretinde, ikili ilişkilerin normalleştirilesine katkı sunması amacıyla, Suriye, FETÖ ve Irak meseleleri üzerine 3 komite kuruldu.

Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantısını yapacak. Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi isteği. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

Taraflar diğer komitelerin toplantı tarihlerini henüz kararlaştırmadı.

FETÖ'ye ilişkin komite ise aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı ile göç ve vize konularını da değerlendirecek.

Suriye komitesine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, FETÖ ile mücadele komitesine Müsteşar Yardımcısı Cihad Erginay, Irak komitesine de Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın başkanlık yapması bekleniyor.

AA

Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yokDışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
VATAN.. İÇİN HERKESLE GÖRÜŞME.. YAPILABİLİR.. HABERİN.. SONUNA DİKKAT.. S400 FÜZELERİ.. ..KONU EDİLECEK.. ONDAN ALMA BENDEN AL.. AMERİKA.. DİYECEK.. NEDEN .. KENDİMİZ ÜRETMİYORUZ..??
Diğer Haberler
Milli İHA'da dikkat çeken Erbakan detayı!

Milli İHA'da dikkat çeken Erbakan detayı!

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.