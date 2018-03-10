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Türkiye'den İsrail'e sert tepki

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz" denildi.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'e kınama geldi. Açıklamada "İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesini kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamantosu'ndan geçen kanun tasarısı için bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesini kınıyoruz. 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail'in, Filistinliler'in, temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz."

DHA

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Dışişleri Bakanlığı israil Doğu Kudüs

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sonuç....???? Büyükelçiyi mi geri çektik...? İlişkileri mi askıya aldık....? Ticareti mi dondurduk....? Madalyayımı iade ettik...?
Siyaset işte böyle bir şey, saf ve temiz olabilseydi ve ülkemin vatanımın gelmişi ile geçmişi ile sahip olduğu değerleri korunabilse savunulabilseydi, dün birbirini yiyenler bugün parti menfaati uğruna değişmeselerdi keşke, o zaman baştan kavga edilmeyecekti, aldatıldım kandırıldım ihanet ettik diyene halen oy verirseniz sizde duruma ortaksınız demektir. Fesi kadiri ziyareti hiç bahsetmiyoruz tabi.
mavimarmara ,van minut)),20 milyon dolar, ve 2019 türkiyede ki seçimler .Haliyle gerginlik olacak. Yakında israil filistin savaşı bekleyin: Türkiyede ki her seçim öncesi israil filistine saldırı .Eğer israille ilişkiler geriliyorsa seç,m yakındır.
tepkiyi asıl geçen tarım alanına yapılan ilaçlamada yapmamız gerekti ama tüm dünya maalesef tepsikiz kaldı ,tarım arazilerine yapılan zehirlenme tarım arazisini öldürme ilaçlamasına biz dahil tüm dünya ülkeleri tepkisiz kaldı seyirce haldı ve kimse ses çıkarmadı resmen bu soykırım aslında amabiz dahil bu ilaçlamaya kimse ve tüm dünya ses çıkarmadı.
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