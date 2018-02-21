HABER

Türkiye, Esad'la görüşecek mi? Dışişleri'nden son dakika açıklaması

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 16:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin'deki son durumu değerlendirirken, Şam yönetimi ve ABD ile ilişkilere de değindi.

Türkiye, Esad'la görüşecek mi? Dışişleri'nden son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin'de yaşananların ardından Esad rejimi ile görüşecek misiniz sorusu için, "Suriye ile siyasi bir görüşme yok ama istihbari olabilir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Menbiç'le ilgili de kesin ifadeler kullanırken, "PKK/PYD Menbiç'ten ya çekilecek ya çekilecek!" dedi. Öte yandan, Aksoy'un gündeminde ABD ile son dönemde yaşananlar vardı. Aksoy, yakın zaman içerisinde ABD ile görüşmenin olabileceğini ve bu görüşmelerin Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılabileceğini dile getirdi.

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!
Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Bedelini ağır öderlerErdoğan'dan Afrin açıklaması: Bedelini ağır öderler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Esad Dışişleri

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bugün; istihbari anlaşma, yarın; siyasi anlaşma, diğer gün; askeri anlaşma, bir sonraki gün; ekonomik anlaşma imzalanır ve DÜŞMAN ESED yine KARDEŞ ESAD oluvermiş! ''Büyük lokma ye, büyük konuşma'' demiş atalarımız..
istihbarat görüşmesi var...haaaa ne demek oluyor... daha öncede olduğu gibi yakında 'kardeşim esat' olacak....birileri beni gene kandıracak...
@eyurtlak Abd Kuzey Koreden nasıl haber alıyor sence? istihbaratcıları sayesinde değil mi!! şimdi abd kandırılmış oluyor diyebilir miyiz? hayır mı! biyerden ŞAKŞAK sesi geliyor...
Suriye de, Dünya nında , Birleşmiş Milletlerinde tanıdığı tek bir meşru devlet vardır ve Türkiye, sınırlarında yaşadığı bu sorunları, meşru muhatapları ile müzakere ederek çözmek zorundadır.. bunun başka bir yolu da yoktur..
yine KANDIRILDIK sahnesi olacak GALİBA....
ESED gitmek istesede, gidemeyeceğine göre (RUSYA ve ABD arasındaki satrancın jokeridir) Türkiye'nin bu oyun hepsini şah mat yapması için Esed ile alt düzeyde bir şekilde uzlaşmada orta yolda anlaşmasında fayda var diye düşünüyorum.
Esed dün doğu guta da 250 sicil öldürdü erdoğan kendisine muhalif olanları öldürse ne diyeceksiniz o ülkenin cumhurbaşkanı meşru görev onda mı diyeceksiniz esed bir katildir onun zulmünden kaçan suriyelerin çoğu türkiye lübnan ve avrupaya kaçtı ve birçoğu da öso adı altın da ona karşı savaşıyor ayrıca suriyede esad ın hükmü değil önce rusya sonra iranın sözü gecmekte türkiye bu iki devletle diplomasiyi götürsün esed gıkını çıkaramaz bu işin sonunda rusya türkiye suriyenin basına baska birini getirerek orta yolu bulunacak esed de rusya da takılır artık...
Benim için ülkemin çıkarı en öndedir 5 milyon Suriyeli basımıza bela bunlar kaytlı olanlar adamlar burda keyif içinde yaşayım çogalma derdinde Benim askerim onlar için Şehit oluyor Bütün Nato bizi sattı satmayı bırakın bize sıkılan kursunu silahı temin ediyor Akıllı mantıklı düsünmek lazım Esad dikdator ama ABD kadar İsrail kadar tehlikeli deyil Bu adamla sınırlarımızı düzene sokmak için anlasma yapmak lazım yoksa sınırlarımız Batılı namusuzların ihaneti ile bizim başımıza habire iş açar bir anlasma ile ne kadar suriyeli varsa hepsini geri sepetleriz bunu istemiyormusuz
esed 1000 kişinin katili görüşmeyin ABD 10. MİLYONUN KATİLİ GÖRÜŞÜYORSUNUZ ................ BİR GARİP MANTIK
Geç bile kalındı siz nasıl ülkenin bölünmemesi için uğraşıyorsanız oda ülkesini böldürmemeye uğraşıyor.Hemde ivedi görüşülmeli.Suriyenin zayıflaması kime yarar israile.Amerikanın bu tuzağına düşülmemeli.
KESİNLİKLE GÖRÜŞECEKLER NEDEN ÇOK ÇÜNKÜ ÜLKELERİN KENDİ İÇ SORUNLARI OLABILIR DÜNYANIN HER TARAFINDA GÖRÜŞELECEK İDDA DEĞİL VERİLER VAR YPG PYD PKK ÖSO ANLAŞACAK KENDİ ÜLKESİNİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN VE SONRASI KENDİ İÇ SORUNLARI SN CUMHUR ESED GİDECEK DEDİ MISIRDA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ FİLİSTİNDE YİNE AYNI İKTİDAR BU KONUDA HİÇ BİR ŞEKİLDE BAŞARI YOK SADECE KINALI KUZULARIN MEHMETÇİKLERİMİZİN ŞEHİT HABERLERİ VAR 4 MLYON SURİYELİNİNDE ÜLKEMİZE ACACAĞİ SORUNLAR BAŞLADI ZATEN FARKLI KÜLTÜR!SIRLADĞİM NEDNLERDEN DOLAYI GÖRÜŞLECK PEKİ NEDEN ŞAVAŞ YAPILDI NARALAR ATILDI HE BNU RUSYA ABD BYLE İSTYOR ŞV G
Bizi yöneten zeka eksikliler ,Esat ile zıtlaşarak Türkiye yi böldüklerini hala anlamamışlar.Esat bir milyon kişiyi öldürdü demekte geri zekalılıktır.Eğer sen silah gönermesen ve ülkenden terörist geçişine izin vermesen o bir milyon belki yüz bin olacak.O zaman o dokuz yüz binin katili sen olduğunu ne zaman anlayacaksın.Esat ile anlaş ve Afrin i teröristlerden temizle ve ABD yi de oradan çıkar,oradaki pislikleri de temizle.Bütün mesele T.C nin bekasıdır.Yoksa Bahçeli yi kurtarma bekası değil devlet yönetmek.
TC.'ni idare edenler AKIL-ZEKA-MANTIK-İZ'AN-İNSAF VE DİPLOMASİ İLE SİYASETTEN BİHABERLER. Ülke aynen mafyavari idare ediliyor.OHAL HUKUKSUZLUKLARI-TBMM'nin bypas edilmesi,seçilecek mahalle delegesine kadar TEKADAMIN TASDİKİNİN ARANMASI,VEKİLLLERİN,PARTİLİLERİN serbestçe düşünce ve fikirlerini ifade EDEMEDİKLERİ DİKTATÖRÜN OLDUĞU HALE GELDİK.
vayyy kardeşim esad denir ver her şey unutulur ama bir şartla bu suriye bizden ahınıda bırakmaz fırsatını bulduğu an bizi hançerler zira biz esada yapmadığımızı bırakmadık.
Esad ile düşman olmak sadece ABD ve İsrail'in işine gelir.... Eğer Emperyalizme hizmet etmiyorsan. Esad ile görüşmeye engel hiç bir şey yoktur... Suriye karşı ABD ve İsraii'in yanında yer almak ta baştan beri yanlıştı... Esad'ı yıkmak için desteklenen terör örgütleri, ilerine başımıza bela olacağını çocuklar bile biliyor...
kardeşim esad neolur beni affet
SURİYENİN BAŞKANI ESAD ÇAĞRI VARSA TÜRKİYE GÖRÜŞMEK ZORUNDA ÇÖZÜM BULMALARI GEREK ESAD LAF DİNLEMİYORSA OZAMAN GEREĞİ YAPILMALI TERÖRE DESDEK VERİYORSA İNAT EDİYORSA VURULSUN ODA YOK EDİLSİN OZAMAN PKK PYD DİĞERLERİ ORDA VARSA ONLARDA YOK EDİLMELİ ESAT BUNADA KARŞIYSA OZAMAN KİMSE NEDEN ARAMASIN VURUN GİTSİN
Asıl düşman abd pyd pkk olunca esad rejimiyle de gorusulur kuzey kore ile de
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Afrin'e giden bir özel harekatçının sözleri duygulandırdı

Afrin'e giden bir özel harekatçının sözleri duygulandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.