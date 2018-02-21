Türkiye, Esad'la görüşecek mi? Dışişleri'nden son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin'de yaşananların ardından Esad rejimi ile görüşecek misiniz sorusu için, "Suriye ile siyasi bir görüşme yok ama istihbari olabilir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Menbiç'le ilgili de kesin ifadeler kullanırken, "PKK/PYD Menbiç'ten ya çekilecek ya çekilecek!" dedi. Öte yandan, Aksoy'un gündeminde ABD ile son dönemde yaşananlar vardı. Aksoy, yakın zaman içerisinde ABD ile görüşmenin olabileceğini ve bu görüşmelerin Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılabileceğini dile getirdi.