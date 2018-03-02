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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.03.2018 05:25 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın dün 41. gününde Türkiye’yi yasa boğan acı haberler geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehit verildi, 13 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı. Ayrıca nişanlı olan şehidin 30 Ağustos gününe düğün tarihi aldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki evine şehit ateşi düştü. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel ile 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Arif Demirel’in akrabaları, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, İnebolu’daki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar ailenin acısını paylaşmak için köye akın etti.

SEHİT-KASTAMONU

Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında nişanlandığı ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldığı öğrenildi.

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel’in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin’e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel’in “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın” yazısı yazdığı görüldü.

İKİ GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un Konya’daki baba evine acı haber verildi.

KONYA-SEHİTTT

Afrin’e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü. Şehit Koç’un Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde ikamet eden babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç’a acı haber eve gelen yetkililer tarafından verildi. Binaya şehit yakınları ve arkadaşları tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeş olan şehit Abdullah Taha Koç’un 2015 yılında astsubay olarak görev yapmaya başladığı, iki gün önce de doğum günü olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN 1.5 AYLIK KIZI VAR

Afrin'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin’in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin'i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.

ESKİSEHİR-SEHİT

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin'in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

KÖYLÜLER ŞEHİT EVİ ÖNÜNE TÜRK BAYRAĞI ASTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kırsalında devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un Isparta’daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

ISPARTA-SEHITT

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde ikamet eden Şehit Burhan Açıkkol’un babası Durmuş Açıkkol ve ailesine şehadet haberini Vali Yardımcısı İsmail Akman ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri, Şehit Açıkkol’un baba ocağı önünde görev alırken, şehadet haberini duyan köylüler de evin önünde toplandı. Köylüler daha sonra şehit evi önüne Türk bayrağı astı.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında 2016 yılında göreve başladığı öğrenilen Şehit Açıkkol’un 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

ŞEHİT MEHMET DİNEK EVLİLİK HAZIRLILIĞI YAPIYORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

SEHİT-AYDİN

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ İZMİR'E DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberi İzmir’deki ailesine verildi.

izmir-sehit

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı’nın (28) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Gaziemir Gazikent Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile Kaymakam Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı’ya verdi. Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşten biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in şahadet haberi Erciş’teki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı eve büyük bir Türk bayrağı asıldı.

ERCİS-SEHİT

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli Şehit J. Uzm. Onb. Rıdvan Çevik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. 26 yaşındaki Rıdvan Çevik’in şahadet haberi Vanyolu Mahallesi’nde ikamet eden ailesine İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Emniyet Müdürü Can Candaş ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar tarafından iletildi. Acılı haberi alan ailesi ise şahadet haberini vakurla karşılayarak “Vatan sağ olsun’ dedi.

Şehidin nişanlı olduğu ve yakında düğün yapacağı belirtildi.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

01 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

İHA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
TÜRKİYE AĞLAMIYOR GURU DUYUYOR KAHRAMAN YİĞİT YAVRULARI İLE. BİZ MİLLET OLARAK ŞEHİTLİK MERTEBESİNE CANDAN GÖNÜLDEN İNANMIŞIZ, ŞEHİTLİK MAKAMLARIN EN YÜCESİDİR. RABBİM BANADA NASİP ETSİN ŞEHİT OLMAYI.
Tamamen birilerinin iktidarda kalabilmesi için düzenlenen bu operasyonlarda olan gencecik vatan evlatlarına ve onların gariban ailelerine oluyor. Kandan beslenen vampirlerin umrunda bile değil. Onlar yemeye devam ediyor. Millet de onlara aldanmaya..
etrafınızda oynanan oyunları okyanusun ta ötelerinden gelen abd gavurunun ne işi var demezsinizde bütün suçu iktidara yüklersiniz lavrensin torunları sizi
sinirimiza dayanan hendekler tuneller sirf akp iktidarda kalsin diye acildi..
Şehirler ölmez vatan bölünmez bir ölür bin diriliriz ne mutlu türküm diyene bizi yıkamayacaksınız korkutamayacaksınız eninde sonunda yine biz kazanacaz
şehit haberi gelse de hükümete yüklensek diye bekleyen chpkk li sırtlanlar, biz bizim vatan için Allah için şehit oluyoruz. siz kumda oynamaya devam edin
bu VATAN için ölmek şeref verir bizlere
Az önce sabah namazımı kıldım duamı ettim, Allah Bu Gencecik Aslan parçalarının canının gitmesine sebep sebep olanların, şehitler üzerinden oy toplamaya calışanların kahrü perişan Eylesin Yüce RABBİM. SEN ŞÜPHESİZ EN BÜYÜKSÜN. 2 cihanda yakasını bırakma Allahım. Kahraman şehitlerimizin mekanı cennet olsun Ailesine sabır ihsan eylesin İnşallah.
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