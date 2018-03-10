UBER aracına silahlı saldırı! Gerilim artıyor

Küçükçekmece'de bir Uber aracına 4 el ateş edildi, olayda yaralanan olmadı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Halkalı Atakent'ten yolcu almak için bölgeye gitmek üzere yol çıkan Uber aracının sürücüsü, trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif yolları kullanarak Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne geldi.
Burada ara sokaklardan Halkalı'ya çıkmaya çalışan aracı durdurmak isteyen bir şahıs, aracın kaportasına vurdu.
Sürücünün hızlanarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi üzerine şahıs aracın arkasından 4 el ateş etti.
Yolcu bulunmayan ve sürücünün yara almadığı saldırı sonrası, polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.
İsabet alan araç emniyete götürülürken, sürücünün de ifadesi alındı.
Polisin olayla ilgili bölgedeki araştırması devam ediyor.
AA
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