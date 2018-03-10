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UBER aracına silahlı saldırı! Gerilim artıyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 20:17 | Son Güncelleme

UBER-taksi gerilimi giderek tırmanıyor. Kadıköy, Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Otagarı'nda yaşanan olayların ardından bu akşamda bir saldırı haberi daha geldi.

UBER aracına silahlı saldırı! Gerilim artıyor

Küçükçekmece'de bir Uber aracına 4 el ateş edildi, olayda yaralanan olmadı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Halkalı Atakent'ten yolcu almak için bölgeye gitmek üzere yol çıkan Uber aracının sürücüsü, trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif yolları kullanarak Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne geldi.

Burada ara sokaklardan Halkalı'ya çıkmaya çalışan aracı durdurmak isteyen bir şahıs, aracın kaportasına vurdu.

Sürücünün hızlanarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi üzerine şahıs aracın arkasından 4 el ateş etti.

Yolcu bulunmayan ve sürücünün yara almadığı saldırı sonrası, polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

İsabet alan araç emniyete götürülürken, sürücünün de ifadesi alındı.

Polisin olayla ilgili bölgedeki araştırması devam ediyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Uber silahlı saldırı Taksi Küçükçekmece

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Su olayları gördükten sonra sarı ticari araçlara güvenip çoluğunu çocuğunu bindirmek ne mümkün?
Devlet bu zorbalığa seyirci kalıyorsa biz vatandaş olarak kalmayalım ve ubere destek olalım. Sarı belalara binmeyelim. Uberden çağıralım. Ne yapabilirler ki şehri mi yakacaklar daha? Eninde sonunda insan olmayı öğrenecekler!
Uber bir nevi taksi taşımacılığı, Bulunduğun güzergahta yerini belii edip, telefonla arayıp çağırıyorsun. Sana aracın plaka nosu veriliyor, kısa zaman sonra araç geliyor sonra binip gidiyorsun. Nereden nereye gideceğinin ücretini sana önceden bildiriyor. İsterse şoför seni karşıya geçirip geri gelsin. Önceden söylenen ücret ne ise sadece onu ödüyorsun. İstismara tamamen kapalı bir sistem. Avrupada bu sistem uygulaması mevcut.
Nerede it kopuk vasıfsız ise yaramaz adam varsa ( isini layıkıyla yapan az kesim hariç ) Hepsi taksici eğitimsiz saygısız insanlara faydalı kaliteli bir hizmet var ortada senin plakan benim yada vatandaşın çokta umrumda değil ben hizmete kaliteye bakarım kendilerine yakışanı yapıyorlar çokta şaşırmamak lazım
Taksicilerin içinde gerçek varlık ortaya çıktı.
taksiciler tam bir mafya olmuş..
Allah belalarını versin rant çetelerinin. Sizin kazandığınız yeter. Avrupada heryerde UBER var. Bu milleti yoksunsuzlaştırma, eldekiyle yetinmeye zorlamaya çalışıyorlar. UBER çok guzel hizmet sunuyor ve daha güvendesiniz. Kullanınca anlarsınız. Ülkede inşaattan yola, alışveriş mağazalarından en ince ayrtısına kadar rant. Heryer rant. Bu ülke bu iktidarla daha da soyuluyor. Ahbap çavuş ilişkisiyle beter oluyoruz. Bizi araplaştırıyorlar. Daha ne olabiir
15km de 5 lira yakmıyor taksici 50-60 lira istiyor, yok vergisi yok masrafı bu kazığın mazereti olamaz
Ateş eden tatbiki kayıp. Ülke resmen Western filmlerine döndü. Herkeste silah ve cahillik
uber bu ülkede kesinlikle olmalı taksicilerden bıktık yakın mesafe almazlar işine gelmedimi araç degişiyoruz derler siyah kaflara zaten tehlike aman taksiye hayır.içinde namuslu çalışan az insan var onlarıda harcıyorlar
Turisti 3 kez köprüden geçirip,50-60 liralık mesafeyi 1500 liraya çıkaran şerefsiz,bi de dalga geçer gibi,İstanbulun güzelliğini gösteriyordum,demiş.Cidden beter olsunlar.Bi taksi plakası 1 milyon elbette hoplayacaklar...
Şu konuşanlar ne kadar kolay konuşuyor,adamlar plaka,araba,vergi,şoförün yevmiyesi,v.s bu dünya yatırım yapsın sonra birileri gelsin tek bir uygulamayla ekmeğine ortak olsun,en mülayim adam bile ekmeği söz konusu olunca çıldırır,durağı belli taksiye bir sıkıntı olursa hesap sorarsın ama bu adam bugün yanlış yapsa yarın yok,taksilerin herşeyi yasal,bunlar yasal bile değil gelmiş bunları savunuyorsunuz
taksiciler kavgayla değil fiyatla kendini ıspatlasın. plakan var birisinr kiralıyorsun o başkasına kiralıyor 2 kişi yattığı yerden para alıyor. demekki çok para kazanıyorlar
Yahu bu duruma kesinlikle karşıyım orası ayrı fakat bu taksiciliği hiç mi şereflisi haysiyetlisi yok bu kadar zor bir meslek olarak görüyorum bu sektöre devletin sağlam bir el atması gerekir şerefli taksicilere sahip çıkması lazım ben şahsen bitaksi kullanıyorum ve çok memnunum umarım tez vakit bu barbarlık son bulur Uber de misilleme yaparsa gel bu işin altından çık
Doğrusu şu, istanbul’da taksi plakaları rantiyecilerin elinde ve havadan bir sürü para kazanıyorlar.Bu paraların hepside bizim cebimizden çıkıyor, üstüne üstlük taksicilerde kral, müşteri olan bizler, pahalı hizmet almanım yanında, kötü, pis arabalara biniyoruz.Birde şoförlerin çoğunluğu tam hırt.Uber’in araçları kaliteli, şoförleri daha eğitimli, neymiş vergi vermiyormuş, tamamda, biz ne yapalım paramızla rezil mi olalım, nırmal taksiciler kalitelerini arttırıp, fiyatlarını makul seviyelere indşreceklerine mafyalık yapmasınlar, demekki Uber ve bizler haklıyız.taksicilere şimdiden geçmiş olsun
ubere destek olalim sarı taksiler tekelinden kurtulmak lazim onune gelen taksicilik yapiyor. tabi iyiside var kotusude onlari elemek lazim
sarı taksiler yerin dibine batsın. uber çağdaş kaliteli bir hizmet. taksi ler işine geldiği gibi taşımacılık yapıyor. ama devlet bu taksici terörist lere bi çözüm bulsun yoksa uber şoför lerinin eli armut toplamıyor, bu işin sonu kötü olacak ALLAH muhafaza.
Uberi sonuna kadar destekliyoruz
süper devlet var allah dan başımız da emniyet var yoldan ben geçe bilirdim veya karım veya çocuğum o kurşun onlara da gele bilirdi bu nasıl güvensiz bir şehir bu adamlar neden bu kadar rahat yasalar ne kadar gevşek vs vs
daha bugün yaşadığım bir olay sarı taksi bitmiş motoru ile etrafa zehir saçarak ilerliyordu duman ata ata 10 dakika sonra 2 yolcu bir uber aracına bindi uber aracı yeni pırıl pırıl içinden mis gibi kokulsr geliyordu bu iki aracın farkı birde sarı taksi sürücüleri eşkiya gibi uberde ise tam tersi işini layıkıyla yapan beyfendi adamlar taksicilerin ne mal olduğu ortaya çıkmış oldu bu olaylarla ubere tsm destek
bELLİKİ TAKSİCİ CİNAYETLERİNİN TEKRAR OLMA ZAMANI GELMİŞ. zamanında halk sizin için yürüyüş yaptı gösteri yaptı ayıp yaptığı bu taksicilerin
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