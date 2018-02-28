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Ünlü tatlıcıya 15 yıl hapis istemi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:35 | Son Güncelleme

Adana'da ünlü Tatlıcı Köse'nin sahibi olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan iş adamının yargılanmasına başlandı.

Ünlü tatlıcıya 15 yıl hapis istemi!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ünlü bir tatlıcı zincirinin sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık iş adamı Mahmut K. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması istenen sanık, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının bulunmadığı ve hakkındaki tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Örgüte finans desteği sağlamadığını ve ABD'ye gıda fuarına katılmak için gittiğini savunan Mahmut K, FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddialarını da kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ünlü tatlıcı FETÖ Köse adana

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER dışarda birde krallar gibi yaşıyor olmaz terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten hesap verirdi
Kim encok destek vermisse,encok o ve onlar sucludur.sucluyu baska yerde, garibanlarda aramayin!!!
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