Ünlü tatlıcıya 15 yıl hapis istemi!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ünlü bir tatlıcı zincirinin sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık iş adamı Mahmut K. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması istenen sanık, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının bulunmadığı ve hakkındaki tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Örgüte finans desteği sağlamadığını ve ABD'ye gıda fuarına katılmak için gittiğini savunan Mahmut K, FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddialarını da kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İHA