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Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 50nci gününde hedefteki Afrin göründü. Çevresindeki köyleri bir bir alan TSK ve ÖSO güçleri, birkaç kilometreye kadar yaklaştığı Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrinin terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

ÖZGÜRLEŞTİRİLEN KÖYLERE SİVİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANDI

Son günlerde hız kazanan operasyon kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından özgürleştirilen köylere de sivillerin geri dönüşü sağlandı.

Bu sabah saatlerinde yeniden hız kazanan operasyonlar kapsamında çok sayıda köy terör örgütünden arındırıldı. Yoğun çatışmaların ardından ilerleme kaydeden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştı. Birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan Özgür Suriye Ordusu birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin'i de terör örgütü PYD/PKKdan temizleyeceklerini ifade etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Reis nezaman AFRİN ve Seferberlik meselesinden bahsetse; her defasında "_Bize ne Siz gidin" yada "-önce falanca filancayı götürün de görek" DİYENLER! Orda olmadığınızı_OLMAYACAĞINIZI Kendiniz İTİRAF ETTİNİZ Siz AFRİN de YOKSUNUZ Hiçbir zamanda Orda OLMAYACAKSINIZ Sizin AFRİN de Mehmediniz de yok! Ve Sizin Hiçbirzamanda MEHMEDİNİZ OLMADI_ OLMAYACAK Zaferle Dönüldüğünde YAS ta tutacaksınız KUDURUN OLUM! Sizin SÖYLEDİĞİNİZ SÖZLERİ yazıyoruz yinede Beğenmiyorsunuz Neden? Nemal olduğunuzu İki Cümle ile tarif ediyor olmamızdanmı?
allah askerimize zeval vermesin
Türk Ordusu AFRİN HArekatına Başlamak üzereyken, ve harekat başladıktan sonrada Ve hâlâ Bugün Bile "_Bize Ne.Siz Gidin" yada "__Önce falanca filanca gitisinde görek" DİYENLER! ))) sizin bu sözleriniz bir İtiraftı Siz Afrin e gitmeyeceksiniz siz AFRİN de YOKSUNUZ__OLMAYACAKSINIZ Ordusuyla Milletiyle ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ Sizde YAS TUTACAKSINIZ
Allah yardımcınız olsun yigitlerim türk bayrağı dikin masallah
siz her yerin fotoğraflarını koyun koyun ki adamlar tepenize havanı indirsin ya bu gazetecileri atın o bolgeden
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