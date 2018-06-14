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WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 14.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

WhatsApp sabah saat 08.45 civarlarında erişime kapandı. Kullanıcılar sosyal medyada WhatsApp çöktü mü, WhatsApp neden açılmıyor? gibi sorular sormaya başladı. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Sorun, WhatApp arıza haritasına da yansıdı. Sorun dünya genelinde yaklaşık 15 dakika sürdü.

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

WhatsApp uygulamasına giriş yapmak isteyenler sabah şokuna uğradı. WhatsApp çöktü mü, WhatsApp neden açılmıyor? sorusu soruluyor. Bazı kullanıcılar ise Whatsapp'tan gönderdikleri mesajların çok geç ulaşmasından şikayetçi. Sorun dünya genelinde yaklaşık 15 dakika sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Whatsapp'ta yaşanan bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

Whatsapp'taki arızayı dünya genelinde gösteren harita...

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Habertürk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
inşallahh çöker HAYATIMIZZ OLDU
Watırsap Trafosuna Kedi Girmiştir ????
Napim çökmezse! Sms kullanın illaki iletişim kuracaksanız
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