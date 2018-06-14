WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

WhatsApp uygulamasına giriş yapmak isteyenler sabah şokuna uğradı. WhatsApp çöktü mü, WhatsApp neden açılmıyor? sorusu soruluyor. Bazı kullanıcılar ise Whatsapp'tan gönderdikleri mesajların çok geç ulaşmasından şikayetçi. Sorun dünya genelinde yaklaşık 15 dakika sürdü.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Whatsapp'ta yaşanan bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.
Whatsapp'taki arızayı dünya genelinde gösteren harita...
Habertürk
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