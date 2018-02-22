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Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 22:43 | Son Güncelleme

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan türkücü Yavuz Bingöl, 'Yandaş mısınız?' sorusuna 'Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım' diyerek yanıt verdi.

Türkücü Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kübra Par, Yavuz Bingöl’e “Yandaş mısınız?” sorusunu da yöneltti. Bingöl yanıtında “Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl, bir gazete röportajında kendisi için "Nasıl virtüöz oluyor. Yavuz'u Yavuz yapan ne sanatı ne de şusu busu. Solcuyum diye ortaya çıktı... Sonra karşınıza böyle çıktı" diyen Arif Sağ ile arasında yaşanan gerilime ilişkin de açıklamada bulundu. Arif Sağ’a "Ben onun gibi bağlama çalamam ama ondan daha iyi bir insanım” yanıtı veren Bingöl konuya ilişkin "Çok üzüldüm. Kendim verdiğim cevaba da çok üzüldüm. Yaptığım işi sezdirmeyi seven birisiyim. O bizim büyüğümüz yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"BENİ KARDEŞİM BİLE ANLAMADI"

Bingöl, 2014’te Berkin Elvan’ın ölümünün ardından yaptığı "Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti" açıklamasına “Ah anacım, güzel anacım, yiğit anacım bir gün gelip Alzheimer olduğuna, olan bitenin farkında olmayışına sevineceğim hiç aklıma gelmezdi” diyerek tepki gösteren kardeşi ile arasının düzelmediğini belirtti. Bingöl, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.

"HAYATIMDA 3 KEZ OY KULLANDIM"

Hayatında 3 kez oy kullandığını söyleyen Yavuz Bingöl "Sizin programınıza özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim" dedi.

“HÜLYA KOÇYİĞİT'İN SÖZLERİNE KATILIYORUM"

Hülya Koçyiğit'in 'Bu ülkede bence kimse baskı altında değil, herkes fazla özgür yaptıklarından dolayı herkes bir gün Erdoğan'ı takdir edecek' sözlerine ilişkin Bingöl, "Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Bizim bir tane devletimiz var. Kültür Sanat Ödül Töreni var, onu almaya gelen insana ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Bu kişilerin insan olduğundan bile şüpheliyim" diye konuştu.

"ESKİDEN DEVLET MİLLETE HAKSIZLIK EDİYORDU"

Bingöl, "Bence devlete ve ülkeye haksızlık yapan bir toplum var. Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu şimdi millet devlete haksızlık ediyor. Memlekete, ülkeye sahip çıkmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

"YANDAŞ DEĞİL UYUMLUYUM"

Yavuz Bingöl kendisine “Yandaş mısınız?” sorusunu yönelten Kübra Par’a şu yanıtı verdi:

“Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı’na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı’mız. Ülkenin durumu belli, Irak’ın Suriye’nin durumu belli. Bizim ülkemize karşı bir art niyet var. 40 yıldır bir terör var 60 bin insanımız kaybetmişiz. İnsanlar birbirini sevmekten vazgeçtiği gibi bu ülkeyi de sevmekten vazgeçtiler galiba.”

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
birde herkes özgürce yorum yapıyo demez mi. ağzımı doldura doldura sevgi sözcükleri söylemek istiyorum sana yavuz (!)
@ersin_ayvaz_1982 kaybeytikce her turlu hakareti yaptiginuza gore fazlasiyla ozgursunuz. Siz kendinizi bi halt sanan sozdr humanitlik demokrasicilik taslayip bog..uren bes para etmez ok..uzlersiniz
@eren_71 yap bakalım reise bi hakarette göreyim seni koçum. ne kadar özgürsün !! ayrıca ağzını bozma yoksa ben daha fena bozarım ...
Oy verme amma şahsiyet sahibiyim de.Bu şahıs ne DEMOKRASİ-NE HAK-NE HUKUK-NE ADALET NE VATAN SEVGİSİ NEDE BAYRAĞA-EZANA SAYGISI OLAN BİRİ DEĞİL. Esasen TAM YANDAŞ VE ÇIKARCI.
yalansın yalan!!!
Ben bir bilgisayar Mühendisi olarak şunları söylemek istiyorum.Öyle bir durma geldikki Herkez tayyip efendiden korkuyor gık desek Fetöcü diye mühebet hapsi veriyor bu nasıl bir adalet vijdan halbuki fetö ile ayran içtikleri ayrı gitmezdi bi zamanlar
iyide senin bilgisayar mühendisi olmandan kime ne farkın var diğer seçmenlerden sende bir oy sahibisin diğer insanlarda önce şu hitabetle alakalı kullandığın ifade kelimelerini düzelt megolamanlığıda bırak sonra yorum yaparsın eleştiren insanlar fetö den alınmıyor fetöcü olanlar hüküm yiyor bu kadar memur göreve iade oldu kendi meclisini bombalayan insanımsıları ortaya çıkarmak o kadar kolay değil pabucumun mühendisi...
@renkliadam bilgisayar mühendisi olduğun için sana hak veriyorum inşaat işçisi felan olsaydın cahilsin derdim.:D
@renkliadam :) bilgisayar mühendsi olarak hemi de öle mi:) lojik devreler yada algoritmik entegre yazılımları hakkında makale yazacak sanıyo insan mk :) ama evet bunların hepsi yandaş
senin şimdi mühendislik mesleğinin bu konu ile ne alâkası var sen önce yazmayı öğren sonra havanı atarsın vatan hainleri...
@renkliadam Mühemndis olmuşsun ama adam olamamışsın.
Mühendis kardeş 'herkez değil herkes', mühebet değil müebbet, vijdan değil vicdan. Sen nerede okuyup mühendis oldun?
@44darendeli44 hay ağzına sağlık be kardeşim içimden geçeni söylemişsin
Askeri alanda Komutan 'hizaya geç' dediği zaman hizaya geçmek veya 'esas duruş!' dendiği zaman hazrola geçmek uyumlu olmanın zorunlu gereğidir. Bunda sorun yok. Ama sivil hayatta gerekli gördüğün yerde hiç fikrini söylemiyor ve eleştirmiyorsan sen buna 'Uyumlu olmak' dersin. Başkası YANDAŞ der. Sen uyumsuzlara vatan haini dersen, onlar da sana YANDAŞ diyebilir. Kutuplaşma olmadıkça sorun yok.
@uyurgezer33 neyi eleştiremiyorsun? ve hangi fikri söyleyemiyorsun?
@ayrla25 Eleştiremiyorsan demedim, söyleyemiyorsan da demedim. Dikkatli oku.
İşte bu kadar,ağzına,yüreğine sağlık sayın; Yavuz BİNGÖL. evet bizim tek bir devletimiz ,tek bayrağımız var ve buna da ne pahasına olursa olsun sahip çıkmalıyız..
yandaş değilim kimin borusu öterse onun yanindayim uyumluyum demiş ona halk dilinde farkli bisey diyorlar ben demeyeyim anlayan anlamıştır yavuzcugumun uyumluyum kelimesinde.
Mesele uyumlu olmak değil. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' demek. İnsanlarımız takım tutar gibi körü körüne taraf tutuyorlar. Akıllı insan doğru gördüğü bir olguyu destekler. Doğrunun yanında yer alır. Fikir beyan eder. Ama yanlış gördüğü yerde de mertçe çıkar eleştirir. Körü körüne susmaz. Haksız yere eleştirmez. Yalakalık da yapmaz.
Insanlar şunu anlayacak başka Türkiye yok bu gemi hepimizi tasiyor hainlerin sonu belli bu millete hainlik edenler bedelini agir oder Vatanimiza ve Bayragimiza sahip cikalim gerisi teferruattir
yandaş değil.YALAKA.bukelemun örneği.
adam gibi adam. gerçek sanatçı , dik dur eğilme bu millet seninle...
Ömründe üç kez oy kullanmış onları da üç birbirinden farklı düşünceye sahip partilere.Bu adam için ne denir ki!
sizden olmayan herkes yandas dimi, .... şaklar
seni yavuz bingöl yapan halkti tayyip değildi. bir gün tayyip gidecek o zaman seni kim dinleyecek
Taraf olmayan bertaraf olur
bingölünde 3 kuruş için herşeyini satabilecek milyonlarca akpliden biri olduğunu bilmeyen yok.satılık insanlar
@yeni_ortadogu n yapiormus neyini satiyormus söylesene bi.. sende oy veriyorsun akpartiye oy verenelrde.. senn oy verdiklerine neyini satiyorsun da konusyorsun bos beles..
geçim ehli diyelim.
o söz yannış söz (eskide devlet milleti eziyordu) bu söz hangi idolojiye sahipsin belli oldu allahu alem çokca tarihimizi değilde moskof kitaplarını okumuşsun ne yazık
yavuz un para için yapmayacağı iş ,bulaşmayacağı pislik yoktur, şuan yandaş olmuşsa en büyük nedeni yüklü KUMAR borcunun kapatılmasıdır, onun solculuğu ,vatanseverliği ,sağcılığı ,yandaşlığı herneyse tamamen hikaye ,hayatı yalan birisidir..onun dini imanı paradır..bunu en güzel bir zamanlar grup atmacalar da birlikte müzik yaptığı Nihat AYDIN özetlemiştir..
Ah aysun kayacı zamanında çok doğru söyledin ama anlayan olmadı
Demokrasi havarileri bugün kimi aşağılasak diye kol geziyorlar.Onlara göre herkes,özellikle sanatçı müsvetteleri gibi kargaşa çıkartan,otoriteye söven,aykırı davranan,ucuz kahraman olsun istiyorlar.Hazmedeceksiniz ukelalar hazmedeceksiniz ve her kişiye görüşü ne olursa olsun saygı göstereceksiniz.Ağzınız köpüre köpüre saldırsanızda bu ülkenin geçek vatansever sanatçıları sizin dümen suyuna girmeyecektir.Aynı mütevazi insan ve sanatçı Yavuz Bingöl gibi.
bunun ve Hülyaninda son demleri.kimse tanımıyor artık bunları..
bukalemun benzeri insan tipi en makbulü günümüzde,o gün şartlar neyi gerektiriyorsa nerde menfaat çıkar varsa o renge gir...
burda ve butun sosyal medya ortamlarinda elestirel yorum yapip elestiri yapamiyoruz diyen yani elestiri yaptiginin bile farkinda olmayan insanlarin yasadigi ozgur bir ulkeyiz biz.:))
Herkes istedigi seyi soyluyor nedir ya aptal arkadasim sen hic mi gazete okumuyosun haberlere bakmiyosun bizde bu ulkede yasiyoruz bize karsi olan egilimlerde tepki gosterebiliyoruz lan diyeni ceza evine atiyorlar herkes istedigini soyluyormus zamaninda reisiniz ananida al git dedi gariban ciftciye hani nerde hak hukuk ozgurluk ??
Yavuz Bingöl deden zat Babasına, bakmamıştır. Babası tarafından evlatlıktan reddedilmiştir. Gerisini siz anlayın.
Hayır oyu kullanan milyonlarca insana Cumhurbaşkanı ne dedi sanırm hatırlıyorsundur..... bu insanlar bir cevap verirse bu çok büyük özgürlük demekki senin için.... Cb nin böyle davranması hakkı mı sence? Onu da cevaplasaydın..!
arif sağ kimse senin canına rahmet okumayacak sen hangi özelliğine geldin acaba bugünlere hala daha rant peşindesin senin gibi vatan haini değil ya onun için böyle yorumlar yapıyorsun
la uyumlu komik adamsin ama
Adam kardeşimle barışmadım barışmam diyor, halkın kutuplaşmasına karşıyım diye açıklama yapıyor. Yahu bu ne perhiz diye sorarlar adama, laf olsun diye konuşuyor işte...
yandaş değilsen de yalakasın
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