Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Türkücü Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kübra Par, Yavuz Bingöl’e “Yandaş mısınız?” sorusunu da yöneltti. Bingöl yanıtında “Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl, bir gazete röportajında kendisi için "Nasıl virtüöz oluyor. Yavuz'u Yavuz yapan ne sanatı ne de şusu busu. Solcuyum diye ortaya çıktı... Sonra karşınıza böyle çıktı" diyen Arif Sağ ile arasında yaşanan gerilime ilişkin de açıklamada bulundu. Arif Sağ’a "Ben onun gibi bağlama çalamam ama ondan daha iyi bir insanım” yanıtı veren Bingöl konuya ilişkin "Çok üzüldüm. Kendim verdiğim cevaba da çok üzüldüm. Yaptığım işi sezdirmeyi seven birisiyim. O bizim büyüğümüz yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"BENİ KARDEŞİM BİLE ANLAMADI"



Bingöl, 2014’te Berkin Elvan’ın ölümünün ardından yaptığı "Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti" açıklamasına “Ah anacım, güzel anacım, yiğit anacım bir gün gelip Alzheimer olduğuna, olan bitenin farkında olmayışına sevineceğim hiç aklıma gelmezdi” diyerek tepki gösteren kardeşi ile arasının düzelmediğini belirtti. Bingöl, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.