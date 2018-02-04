YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor. Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO, terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.
TRT Haber'in haberine göre, öte yandan ÖSO içinde yer alan Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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