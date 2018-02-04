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YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor. Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO, terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

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TRT Haber'in haberine göre, öte yandan ÖSO içinde yer alan Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Afrin ÖSO

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Suriye hadisesi ülkemizi belki kurtuluş savaşından sonra en tehlikeli durumla karşı karşıya bıraktı,işin bu raddeye gelmesinde mevcut iktidarın inanılmaz hatası oldu,iktidar içeridede inanılmaz hatalar ,zulümler yaptı,orduya,adalete kumpaslar kurdu,ülkeyi çok kötü noktaya getirdi,bu saatten sonra bunları söylemenin bir faydası kalmadı,oy verenlerin vicdanı ile başbaşa bırakalım,şimdi birlik zamanıdır,inşallah az zaiyatla bu işi sonuçlandırırız başka şansımız yok,herkesin birlik yönünde konuşması gerekir.Aksini yapan vatan hainidir.Gidecek başka vatan yoktur Allah askerimizin yardımcısıdir.
CHP bu mühimmat kime kullanılacaktı.Askerimize ve milletimize.Bunları ÖSO yakaldı.Ey CHP sen kimin yanındasın? Yazıklar olsun size.......
Gördüğünüz açık renkli yeşil silahlar abd nin. Şimdi Abd nin vermiş olduğu silahları teker teker alıyoruz bedavadan.
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