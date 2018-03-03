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Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:55 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyla ve yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile sınırın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi’nde, parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bulunduğu tepeyi ziyaret ederek, Mehmetçik’e destek verdi.

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harektı’na destek için Reyhanlı’daki Abusultan Baggara aşireti 300 araçlık konvoy veyaklaşık 1000 kişi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi’ne geldi.Araçlardan yükselen Mehter Marşı eşliğinde ve ellerinde ’Barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Haraktı’nda şanlı Türk Ordumuzun yanındayız’ pankartı taşıyan vatandaşlar, ’bayraklı tepe’ olarak anılmaya başlanan ve parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bulunduğu tepeye çıktı. Burada önce İstiklal Marşı okundu, daha sonra da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Tepede, kırmızı beyaz boyalı parke taşlarıyla Türk bayrağı yapan Davutpaşalı çoban Bekir Şanverdi, harekatın ikinci günü Türk bayrağı ve ’Önce Vatan’ yazısını yapmaya başladığını söyleyerek, "2 çocuğumuz, 3 gelin ile belediyeden temin ettiğimiz taşları tepeye çıkardık. Çalışmamız 18 gün sürdü. Kendileri küçük ama yürekleri büyük minik çocuklarımın da yardımı ile 150 metrekarelik Türk bayrağını yaptım. Amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermekti. Türkiye’nin her yerinden, Hatay’dan vatandaşlarımız geliyor. Ayrıca sanatçılar da burayı ziyaret ederek desteklerini verdiler" dedi.

Abusultan Baggara aşireti ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül ise aile olarak Mehmetçik’e destek için bayraklı tepeye geldikleri belirterek, "Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Aile bireyleri ve dostlarımızla Zeytin Dalı Harektı’na destek veriyoruz. Reyhanlılılar olarak bir veberaberiz, askerimizinve polisimizin yanındayız. En büyük temennimiz burada sınır güvenliğimizin temin edilmesi anlamında yapılan bu operasyonun bir an önce ve sağlıklı şekilde bitmesi, Suriye halkının huzur bulmasıdır" diye konuştu.

DHA

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hatay reyhanlı aşiret konvoy

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
savaşın savaşın destek vermeyin orda öyle,o mehmetçik sizin için şehit oluyor ah araplar ah....
Sizde gelin reklamınızı yapın anam :)) afrin pankart olmuş
O bölgede YPG hakim olsa bu yalakalar gider onlara tapar şükranlarını sunarlar. Arapların anladığı korku ve yemektir bu ikisi olsun her dediğini yaparlar.
Haydi gözünüz aydın Türkiye yeni Suriye'den bir milyon vatandaşı göç ediyor haydi bakalım kapılarınızı açın evlerinizde oturun Hayırlı olsun her gün nüfus artıyor 85 milyon oldu 90'lı yana doğru gidiyoruz
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allah razı olsun
Herkes diyecek falan tarihte falan aşiret savaşa katıldı diye kimse oysa kimse bilme korucu ve seferberciler olduğunu :))
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