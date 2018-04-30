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10 ay sonra ilk defa destek almadan yürüyen kadından kavalyesine müthiş sürpriz

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Geçirdiği kazadan sonra 10 aydır yürüyemeyen Morgan isimli kadın kavalyesi Tarık'ın karşısına dimdik ayakta çıkarak muhteşem bir sürpriz yaptı.

Geçirdiği kazadan sonra 10 aydır yürüyemeyen Morgan isimli kadın kavalyesi Tarık'ın karşısına dimdik ayakta çıkarak muhteşem bir sürpriz yaptı. Tekerlekli sandalyede geçen onca sürenin ardından ilk defa kendi ayakları üzerinde durabilen kadın balo öncesi müthiş bir sürpriz yaptı! İkilinin mutluluktan havalara uçtuğu o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
morgan tarık

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