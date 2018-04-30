10 ay sonra ilk defa destek almadan yürüyen kadından kavalyesine müthiş sürpriz

Geçirdiği kazadan sonra 10 aydır yürüyemeyen Morgan isimli kadın kavalyesi Tarık'ın karşısına dimdik ayakta çıkarak muhteşem bir sürpriz yaptı. Tekerlekli sandalyede geçen onca sürenin ardından ilk defa kendi ayakları üzerinde durabilen kadın balo öncesi müthiş bir sürpriz yaptı! İkilinin mutluluktan havalara uçtuğu o anlar...

