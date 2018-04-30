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10 aylık bebek araçtan fırladı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kamerasına kaydedilen bir görüntüde araçtan fırlayan bebek yürekleri ağza getirdi. İşte o görüntü!

Çin'de yaşanan olayın görüntüsü izleyenleri şoke etti. Görüntüde yolda seyreden beyaz minibüsün arka koltuğunda duran 10 aylık bebek, açılan kapıdan emniyet kemeri takmadığı için dışarı fırlıyor. Bir süre yol ortasında öylece kalan minik bebek oradan geçen kişiler tarafından fark ediliyor.

Kapısı tam kiliitlenmeyen minibüs dönüş yaptığı sırada yaşanan bu akılalmaz olayda, talihsiz bebek arkadan gelebilecek aracın olası bir kazasına denk gelmeden fark ediliyor. Verilen bilgilere göre, minibüsün içinde bulunan ebeveynlerin yolun ilerisinde bir trafik ışığında beklerken bebeğin olmadığını fark ettikleri belirtildi.

Bebeğin annesi minik bebeği bulmak için araçtan indi ve geri koştu, onu kurtaran kişilere teşekkür etti. Hastaneye kontrol amaçlı götürülen bebekte herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

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