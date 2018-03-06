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100 Metrelik deliğin içine bırakılan buzun çıkardığı ilginç ses

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

100 Metrelik deliğin içine bırakılan buzun çıkardığı ilginç ses sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Deliğin içerisine bırakılan buzun çıkardığı mermi sesi sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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buz ses

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