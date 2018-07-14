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104 yaşındaki emekli müzik öğretmeninden muazzam bir piyano resitali

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Ann isimli eski öğretmen piyanonun başında harikalar yarattı.

104 yaşındaki Ann isimli emekli müzik öğretmeni piyanonun başında harikalar yarattı. İşte o anlar...

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ann piyano

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