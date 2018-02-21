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12 yaşındaki kızı köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 10:51 | Son Güncelleme

İngiltere'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

İngiltere Derby'de yaşanan olayda 12 yaşındaki kızın bir anda önünü kesen hırsız, onun cep telefonunu çalmaya çalştı. Görüntülerde kızın elindeki telefonu tutan hırsız, kızın telefonu vermemesiyle şiddetini artırıyor.

Telefonuna sıkıca sarılan kız telefonunu vermemek için yerlerde sürükleniyor ve elinden geldiği kadar direniyor. Olayın sonunda hırsız zor kullarak telefonu alıp oradan uzaklaşıyor. 18 Şubat tarihinde yaşandığı belirtilen olayda bölge polisinin hırsızı yakaladığı bilgisi verildi. Dehşet görüntüler anbean kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere TELEFON hırsız

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