12 yaşındaki kızı köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

İngiltere Derby'de yaşanan olayda 12 yaşındaki kızın bir anda önünü kesen hırsız, onun cep telefonunu çalmaya çalştı. Görüntülerde kızın elindeki telefonu tutan hırsız, kızın telefonu vermemesiyle şiddetini artırıyor.
Telefonuna sıkıca sarılan kız telefonunu vermemek için yerlerde sürükleniyor ve elinden geldiği kadar direniyor. Olayın sonunda hırsız zor kullarak telefonu alıp oradan uzaklaşıyor. 18 Şubat tarihinde yaşandığı belirtilen olayda bölge polisinin hırsızı yakaladığı bilgisi verildi. Dehşet görüntüler anbean kameraya yansıdı.
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