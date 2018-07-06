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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir genç, hızla akan trafikte metrelerce tek teker üstünde gitti. Köprüde terör estiren maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul’da motosikletli magandaların trafikte şov uğruna tek teker üstünde seyrettiği görüntülere bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet üzerinde gittiği esnada akan trafikte bir anda tek teker kaldıran maganda, metrelerce bu şekilde gitti.

Hem kendi hem de başka sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, dakikalarca köprüde terör estirdi. Maganda, akrobatik hareketlere sergileyerek şov uğruna trafiği altüst etti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. (İHA)

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istanbul tek teker 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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