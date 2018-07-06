15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

İstanbul’da motosikletli magandaların trafikte şov uğruna tek teker üstünde seyrettiği görüntülere bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet üzerinde gittiği esnada akan trafikte bir anda tek teker kaldıran maganda, metrelerce bu şekilde gitti.

Hem kendi hem de başka sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, dakikalarca köprüde terör estirdi. Maganda, akrobatik hareketlere sergileyerek şov uğruna trafiği altüst etti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. (İHA)

