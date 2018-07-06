15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

İstanbul’da motosikletli magandaların trafikte şov uğruna tek teker üstünde seyrettiği görüntülere bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet üzerinde gittiği esnada akan trafikte bir anda tek teker kaldıran maganda, metrelerce bu şekilde gitti.
Hem kendi hem de başka sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, dakikalarca köprüde terör estirdi. Maganda, akrobatik hareketlere sergileyerek şov uğruna trafiği altüst etti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. (İHA)
Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı
Günlerdir kurtarılmayı bekliyorlardı! İlk acı haber geldi!
Çok önemli iddia! 'Savaşı Beşar Esad kazandı!
Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi
TBMM Başkanlığı, Deniz Baykal'dan sağlık raporu istedi! Meclis'te alternatif hazırlık yapıldı
Devlet Bahçeli istedi! MHP'de şok istifa
Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum