16 yaşındaki kızı metrelerce yüksekten aşağı itti

16 yaşındaki Jordan Holgerson, arkadaşlarıyla çıktığı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan köprüden suya atlama konusunda tereddütler yaşarken bir arkadaşı onu itti. Aniden arkadan gelen bir itme ile suya düşen Jordan Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve ciğerinde yırtık meydana geldi. İşte o korkunç anlar...



