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16 yaşındaki kızı metrelerce yüksekten aşağı itti

İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

Jordan Holgerson adlı genç kız, arkadaşı tarafından köprüden itildi. Genç kızın kaburgaları kırılırken, ciğerinde de yırtık meydana geldi.

16 yaşındaki Jordan Holgerson, arkadaşlarıyla çıktığı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan köprüden suya atlama konusunda tereddütler yaşarken bir arkadaşı onu itti. Aniden arkadan gelen bir itme ile suya düşen Jordan Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve ciğerinde yırtık meydana geldi. İşte o korkunç anlar...


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Anahtar Kelimeler:
Jordan Holgerson köprü

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