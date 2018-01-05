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1965 yılından Trabzon görüntüleri

İLGİNÇ HABERLER | 05.01.2018 09:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

BBC muhabiri Cathal O'Shannon 1965 tarihinde TV için hazırladığı haberde, Trabzon'un tarihinden yola çıkarak, kentte yaygın olan batıl inançları araştırıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon 1965

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BBC Pıcı Trabzonu anlatmamış Türkiyeyi Trabzonu karalama kampanyasına sokmuş, demekki bugün değil yüzyıllardır bu oyunlar oynanmaya devam ediyor. tüm dünyayı karıştıran insan kanıyla beslenen ABD babası İngiltere sen kendi sömürgelerindeki rezaletleri araştır. benim atalarıma dil uzatanın dili kopsun.
bu gavurlar kafayı yemiş ağızlarıda ishal olmuş işleri haber olsunda yalan dolan olsun karadenizin karadeniz insanının vatanseverliğini bölmek isteyen ahmaklar kendi b.kunuzda pislikten boğulursunuz inşaallah
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