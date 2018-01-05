1965 yılından Trabzon görüntüleri

BBC muhabiri Cathal O'Shannon 1965 tarihinde TV için hazırladığı haberde, Trabzon'un tarihinden yola çıkarak, kentte yaygın olan batıl inançları araştırıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.