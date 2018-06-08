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1971 yılında İstanbul

08.06.2018 08:26 | Son Güncelleme

BBC arşivlerinde 1971 yılında Orient Express'le (Doğu Ekspresi) ilgili hazırlanan belgeselin İstanbul'la ilgili bölümüne ait görüntüler yayınlandı.

Görüntüler, ağırlıklı olarak Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattındaki kayıtlardan oluşuyor. İngiliz ünlü mimarlık eleştirmeni Ian Nairn, 1960'lı ve 1970'li yıllarda BBC için birçok TV programı hazırladı.

Nairn, bir programında Orient Express'i el aldı. Nairn programda Orient Express'in izini takip ediyor ve yolculuğu İstanbul'da sına eriyordu. BBC'nin 60 yıllık arşivleri ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşılıyor.

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BBC istanbul

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