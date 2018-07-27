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1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya

27.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

BBC arşivlerinde Türkiye’de bu hafta, BBC’nin “Blue Peter” programının 1976 yılında İstanbul ile ilgili hazırladığı özel gezi paketi yayımlandı. 1976’daki yayında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya’dan görüntüler yer alıyor.

BBC'nin "Blue Peter" programının 1976 yılında İstanbul ile ilgili hazırladığı özel gezi paketinde, 1976'da İstanbul, İzmir, Pamukkale (Kleopatra Havuzu), Efes ve Kapadokya'dan (Kaymaklı Yeraltı Şehri) görüntüler yer alıyor. Yayında ağırlıklı olarak Romalıların tarihi ele alınıyor. İşte o video.

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BBC arşiv istanbul izmir Pamukkale Efes Kapadokya

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