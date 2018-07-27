1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya

BBC'nin "Blue Peter" programının 1976 yılında İstanbul ile ilgili hazırladığı özel gezi paketinde, 1976'da İstanbul, İzmir, Pamukkale (Kleopatra Havuzu), Efes ve Kapadokya'dan (Kaymaklı Yeraltı Şehri) görüntüler yer alıyor. Yayında ağırlıklı olarak Romalıların tarihi ele alınıyor. İşte o video.

