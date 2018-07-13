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1980'li yıllarda Ege kıyıları

13.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

BBC Arşivlerinde, 1988 yılında BBC'de yayımlanan Travel Show Guides (Tatil Rehberi) programının Ege'deki tatil belgeleriyle ilgili bölümü yayınlandı.

Yayınlanan bölümde İngiliz turistler için Ege'deki Bodrum, Marmaris, Altınkum, İçmeler ve Kuşadası gibi tatil beldeleri tanıtılıyor. Tanıtımlar yapılırken yemekten konaklamaya çeşitli tatil bilgileri de veriliyor.

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BBC ege kıyıları namaz

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