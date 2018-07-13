1980'li yıllarda Ege kıyıları

Yayınlanan bölümde İngiliz turistler için Ege'deki Bodrum, Marmaris, Altınkum, İçmeler ve Kuşadası gibi tatil beldeleri tanıtılıyor. Tanıtımlar yapılırken yemekten konaklamaya çeşitli tatil bilgileri de veriliyor.
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