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2 metrelik yılan, balığı avlamak isterken avlandı... Yılanın şişe içindeki balığı yeme mücadelesi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da olta ile balık tutan bir balıkçı, balıkları koyduğu şişenin içinde 2 metrelik yılanı görünce şok oldu. Su şişesine süzülerek girip balığı yiyen yılan, saniye saniye kaydedildi.

Olay Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Parmaksız Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’da bir balıkçı, göletin kıyısına giderek oltayla balık tutmaya başladı. Balıkçı tuttuğu bir balığı kova yerine kullandığı su şişesine koyduktan sonra akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı.

BALIĞI YEMEK İÇİN ŞİŞEYE HAPSETTİ

Tam o esnada çimenlerin arasında kendini gösteren yaklaşık 2 metrelik bir yılan, su şişesinde bulunan balığı yemek için süzülerek şişenin içine girmeye başladı. Tamamen şişenin içine girmeye çalışan yılan, balığı ağzına alarak yemeye başladı. Gördüğü olay karşısında şok olan balıkçı ise hemen telefonuna sarılıp olanları saniye saniye kaydetti.

Olay anını anlatan balıkçı vatandaş, "O gün balık yakalamaya gidince zaten yolda çok yılanla karşılaştık. Balık yakaladığım esnada arkamı dönüp bakınca gördüklerim karşısında şok oldum. Çimen çalılıklar arasından çıkıp gelen bir yılan su şişesine koyduğumuz balığı yemek için şişeye giriyordu. Yılan, şişedeki balığı yedikten sonra doğal ortamına geri bıraktım" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ yılan balık av

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