20 kişi birbirine girdi

Şehir merkezindeki The Arc Bar isimli bir mekanda tam 20 kişi nedeni bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi. Görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, barmenin çaresizce olup biteni izlemesi ise dikkat çekti.

Açıklama yapan polis, olayın önce iki kişi arasında başladığını daha sonra diğerlerinin de kavgaya müdahil olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.