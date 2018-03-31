HABER

200 metre yüksekte ölümle burun buruna

İLGİNÇ HABERLER  | 31.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

200 metre yüksekte ölümle burun buruna...

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde çekildiği belirtilen video sosyal medyada paylaşıldı, izleyenlerin nefesini kesti. Dublörlük yapan bir adam, bir yapının 200 metrelik yüksekliğinde korkuluklardan sarkıtı.

Yaklaşık 15 saniye orada asılı kalan adam kameraya da bakarak poz verdi. Sosyal medyada viral olan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Litvanya yükseklik 200 metre

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yanlış yer seçimi canlarından edecekti

Yanlış yer seçimi canlarından edecekti

Meraklı çocuk hayatının şokunu yaşadı

Meraklı çocuk hayatının şokunu yaşadı

Kamyonetteki eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk

Kamyonetteki eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk

Restoran bir anda patladı, parçalar duraktaki kadına fırladı

Restoran bir anda patladı, parçalar duraktaki kadına fırladı

Öğrencilerden "Tek Vatan" kareografisi

Öğrencilerden "Tek Vatan" kareografisi

Diriliş Ertuğrul'u izlerken çıldırdı

Diriliş Ertuğrul'u izlerken çıldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.