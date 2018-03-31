200 metre yüksekte ölümle burun buruna...

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde çekildiği belirtilen video sosyal medyada paylaşıldı, izleyenlerin nefesini kesti. Dublörlük yapan bir adam, bir yapının 200 metrelik yüksekliğinde korkuluklardan sarkıtı.

Yaklaşık 15 saniye orada asılı kalan adam kameraya da bakarak poz verdi. Sosyal medyada viral olan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.