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2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 23:24 | Son Güncelleme

Chevrolet Corvette ZR1'in güç testi sırasında lastiği temizleyen adam, elindeki fırçanın dyno ile lastik arasına sıkışması sonucunda kolunu otomobil tekerleğine sıkıştırıyor.

Yeni 2019 Chevrolet Corvette ZR1'in güç testi sırasında süpürgeyle lastiği temizleyen adam, elindeki fırçanın tüyleri dyno ile lastik arasına sıkışması sonucunda, kolunun ZR1'in tekerinin altına çekilmesine engel olamıyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Chevrolet Corvette ZR1 güç testi Kaza

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