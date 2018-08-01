HABER

21 araçta hasar oluşan otopark böyle çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir otopark, üzerinde araçlar dururken bir anda çöktü. Yaşanan o anlar ve sonrası kameraya yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde iki katlı bir otoparkta çökme oldu. Can kaybı yok ancak 21 araç hasar gördü.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Zeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kameradaZeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kamerada
Halk otobüsünde saçlarını kestiHalk otobüsünde saçlarını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas otopark çökme

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kamerada

Zeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kamerada

Halk otobüsünde saçlarını kesti

Halk otobüsünde saçlarını kesti

Hava sıcakları artınca oto yıkamacı 'adam' yıkamacıya döndü

Hava sıcakları artınca oto yıkamacı 'adam' yıkamacıya döndü

Bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

Bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

Zeka dolu hareket! Kapkaççı ne yapacağını şaşırdı

Zeka dolu hareket! Kapkaççı ne yapacağını şaşırdı

Uçak indiği sırada yere çakıldı

Uçak indiği sırada yere çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.