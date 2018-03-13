28 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Kentucky eyaletinin Frankfort kentinde bulunan, eyaletin en uzun binası kontrollü bir çalışmayla yıkıldı. Bu işlem için binanın belirli noktalarına tonlarca patlayıcı yerleştirildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede patlamanın ardından çevreyi büyük bir toz bulutu kapladı. O anlar da kameralar tarafından da kaydedildi. 1972 yılında yapılan binanın yerine, 5 katlı bir işyeri ve bin 100 kapasiteli bir otopark inşa edileceği belirtildi.
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