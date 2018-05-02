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4 metre uzunluğundaki pitonu çocuğu gibi seviyor

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Bursa’dan, Adıyaman’a, 4 metre uzunluğundaki piton yılanla gelen sirk sanatçısı, 9 yıldır beslediği pitonunu çocuğu gibi seviyor.

Albino cinsi 'Paşa' isimli pitonuyla Adıyaman sokaklarında gezen sirk sanatçısı Ali Turan’ı gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Sürekli omzunda taşıdığı 4 metre uzunluğunda ve 9 yaşında olan pitonla her yere gittiğini söyleyen Turan, Paşa’nın hayatının bir parçası olduğunu, onu evladı gibi beslediğini vurguladı.

Evinde beslediği pitonu 7 yaşındaki Can ve 9 yaşındaki Melek isimli çocuklarının da çok sevdiğini, çoğu zaman onunla oynadıklarını söyleyen Turan, hayvanlardan kimseye zarar gelmeyeceğini belirtti. Daha önceden evinde timsah beslediğini de kaydeden sirk sanatçısı Turan, Adıyaman’a sirk için geldiklerini ve hafta sonu Gölbaşı, Besni ve Kahta ilçesinde gösteriler yapacaklarını ifade etti.

Paşa'yı çok sevdiğini, onun adeta canından bir parça olduğunu da belirten Turan, "Yavru döneminden itibaren benimle yaşıyor. Ben büyüttüm. Uysal bir hayvan korkulacak hiçbir yanı yok. Hayvandan düşman olmaz. Hem işimizin bir parçası hem de hayatımızın bir parçası. Bu hayatımızın artık bir parçası, çocuğum gibi büyüttüm, çocuğum gibi bakıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl, pırıl. Her gün duşunu yapar, banyosunu yapar. Yattığı yeri, kafesi, kutusu, taşıma kapları sürekli temizdir. Evladım gibi. Bir yılandan evlat olmaz ama evlat gibi bir şey, devamlı yanımda hayatımın bir parçası” diye konuştu.

Sirk sanatçısı Ali Turan ve ekibi, 4 Nisan Cuma günü Gölbaşı ilçesinde, 5 Nisan Cumartesi günü Kahta’da, 6 Nisan Pazar günü ise Besni ilçesinde gösteriler yapacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
piton yılan Adıyaman

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