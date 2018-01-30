- 48 derecede kaynar su deneyi

Rusya'da soğuk havada havaya atılan kaynar su yere ulaşmadan bakın ne hale geliyor. Rusya'nın Gubkinsky şehrinde hava sıcaklığının tam eksi 48 derece olduğunu belirten genç, kaynar suyu havaya dökerek yaptığı deneyle havanın ne kadar soğuk olduğunu anlatmaya çalışıyor.
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)
Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 1 yorum