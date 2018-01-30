HABER

- 48 derecede kaynar su deneyi

İLGİNÇ HABERLER | 30.01.2018 10:28 | Son Güncelleme

Rusya'da soğuk havada havaya atılan kaynar su yere ulaşmadan bakın ne hale geliyor. Rusya'nın Gubkinsky şehrinde hava sıcaklığının tam eksi 48 derece olduğunu belirten genç, kaynar suyu havaya dökerek yaptığı deneyle havanın ne kadar soğuk olduğunu anlatmaya çalışıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya deney soğuk hava

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne buzu yahu? Saniyesinde buz tutar mı ?Önce suyun ısısını kaybetmesi lazım..Çıkan beyaz duman su buharı soğuk hava koridoruyla karşılaşınca öyle gözüküyor..Uzayda ki gezegende ki gibi anlatılmış..
Diğer Haberler
Polisten kaçarken facia yarattı

Polisten kaçarken facia yarattı

Doğum yaparken türkü söyleyen kadın sosyal medyayı salladı

Doğum yaparken türkü söyleyen kadın sosyal medyayı salladı

Kasabı gören boğa dehşet saçtı

Kasabı gören boğa dehşet saçtı

Roller Coaster'a binen gencin korku dolu anları

Roller Coaster'a binen gencin korku dolu anları

Köpek, toprak altında kalan yavrularını kurtarmayı başardı

Köpek, toprak altında kalan yavrularını kurtarmayı başardı

Aslandan köpeğe ezber bozan hareket

Aslandan köpeğe ezber bozan hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.