- 48 derecede kaynar su deneyi

Rusya'da soğuk havada havaya atılan kaynar su yere ulaşmadan bakın ne hale geliyor. Rusya'nın Gubkinsky şehrinde hava sıcaklığının tam eksi 48 derece olduğunu belirten genç, kaynar suyu havaya dökerek yaptığı deneyle havanın ne kadar soğuk olduğunu anlatmaya çalışıyor.